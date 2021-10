Il rapporto con il cibo non è sempre facile da gestire. È molto personale e soggettivo, ed è per questo che a prescindere dal caso o dai chili che vogliamo perdere, bisogna rivolgersi ad uno specialista che possa creare una dieta fatta apposta per noi. L’errore primario è infatti stilare una dieta fai da te, che potrebbe solo creare ulteriori problematiche, invece che risolverle.

In ogni caso tutti noi siamo, a volte, tormentati dal senso di fame. Che si tratti di picchi glicemici o fame nervosa che a fatica riusciamo a gestire, spesso non riusciamo mai a placarlo e a sentirci sereni. Ma possiamo seguire alcune semplici regole per risolvere questo fastidio. Ecco alcuni modi efficaci che ci aiutano a diminuire il senso di fame ed aumentare la sazietà.

Masticare lentamente e bere acqua prima dei pasti ci aiuterà a ridurre l’apporto di cibo

Cerchiamo di fare più pasti durante il giorno. Non limitiamoci ai classici tre: colazione, pranzo e cena. Cerchiamo di concederci uno spuntino di mezza mattinata intorno alle 11 e uno intorno alle 17 durante il pomeriggio. Se la stessa quantità di calorie viene consumata in più pasti divisa più volte al giorno, si riesce ad avere un maggior controllo dell’appetito. Inoltre spezzare la giornata con degli spuntini ci aiuta a non affrontare i pasti principali con un senso di fame troppo aggressivo.

Proviamo a consumare più fibre. Gli alimenti che sono ricchi di fibre hanno un effetto più saziante. Evitiamo di consumare cibi o spuntini con troppi carboidrati o zuccheri che sembrano saziarci, ma creano invece picchi glicemici dopo qualche ora. Assumiamo più frutta e verdura possibile. Che si tratti di legumi, piselli, soia, verdura e cereali integrali nel caso dei pasti, oppure mele, pere, prugne, e frutta secca in generale per colazione e spuntini, siamo liberi di abbondare con le fibre.

Utilizziamo piatti più piccoli. L’utilizzo di piatti più piccoli implica la sensazione di consumare porzioni più grandi della realtà. A questo punto il consumatore si ferma prima e quindi assume un apporto calorico minore.

Mastichiamo più lentamente. La masticazione lenta favorisce la digestione e nel frattempo ci sarà tutto il tempo per il segnale di sazietà dello stomaco di raggiungere il cervello. Prima ci sentiremo sazi prima smetteremo di mangiare. Ecco quindi che se mastichiamo con cura, potremo riuscire ad assumere meno cibo e meno calorie.

Evitiamo l’assunzione di alcolici e bevande zuccherate. Questo tipo di liquidi, che sono ricchi di zuccheri, attivano nel cervello il piacere del cibo, spingendoci quindi ad assumerne di più e innescando una specie di meccanismo di dipendenza.

Beviamo acqua prima dei pasti. Bere un bicchiere o due di acqua prima di consumare il pasto ci aiuterà a sentirci più pieni e quindi a sederci a tavola meno affamati. Continuiamo ad accompagnare il pranzo e la cena con l’acqua in modo da ridurre l’apporto di alimenti.