Il miele è un alimento prodotto dalle api e utilizzato fin dall’antichità. Si ricava dal nettare dei fiori o dalla melata. La melata è prodotta dalle api, ed è impiegata come alimento di riserva per l’inverno. Attingono al miele quando non hanno nettare a disposizione, come avviene in inverno.

Negli ultimi decenni, il miele è stato rivalutato in quanto sono stati resi noti i suoi diversi benefici per la salute. Infatti, secondo alcuni studi aiuta ad alleviare ansia e stress e stimola la memoria e la concentrazione. È di aiuto all’intestino e inoltre è un valido rimedio contro la tosse, il mal di gola e tutte le infezioni delle vie respiratorie. In cosmetica è utilizzato per donare luminosità ai capelli e contro le impurità del viso. Il miele è tra i pochi alimenti dove l’opera dell’uomo è minima, in pratica lo si raccoglie e si versa nei vasetti. In questa guida vedremo il motivo per cui il miele cristallizza o solidifica e come fare per evitarlo.

La spiegazione

Se acquistiamo del miele appena smielato potrebbe capitare, che questo solidifichi. Niente paura, perché la cristallizzazione è un fenomeno del tutto normale, e che indica la genuinità del miele. Tutto il miele cristallizza, poiché è un prodotto carico di zuccheri e con poca acqua. In pratica, il glucosio in esso presente tende a separarsi dall’acqua e a dar vita a dei cristalli. Il motivo per cui il miele cristallizza o solidifica sono essenzialmente tre: la temperatura, la presenza di impurità e l’umidità.

Se lo conserviamo al freddo a temperature inferiori ai 10 gradi, la cristallizzazione si presenterà più rapidamente. Al contrario, in estate lo stesso tipo di miele solidificherà molto meno. Una bassa percentuale di umidità, compresa tra il 17 e il 19%, fa sì che la cristallizzazione sia più lenta. La presenza di impurità come polveri, cera o corpi estranei fanno in modo che la solidificazione avvenga più rapidamente.

Ecco il motivo per cui il miele cristallizza o solidifica e come fare per evitarlo

Per conservare al meglio questo alimento, e mantenere le sue capacità nutrizionali è bene tenerlo in un luogo fresco e asciutto.

La temperatura ideale è di circa 20 gradi.

Se si preferisce un miele più grumoso conservarlo in una dispensa, ad una temperatura di circa 15 gradi.

Se si preferisce invece più liquido, allora meglio conservarlo in frigorifero.

