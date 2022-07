Tenere profumato il bagno può non essere, a volte, così semplice. Il bagno non ha misure standard, quindi può essere grande e spazioso, con una finestra o due. Ma può anche essere molto piccolo e cieco, ovvero senza nessuna finestra per poter far entrare un po’ di aria. Questo è quello si trova spesso quando si va in vacanza. Tuttavia, molti secondi bagni nelle case non hanno le finestre. Allora, sembra quasi impossibile tenerlo arieggiato e profumato.

Non è così. I metodi per poter avere un bagno profumato, anche se è piccolo e senza finestre, ci sono. In questo modo non ci sarà più nessun disagio né nei confronti di familiari o parenti, né tantomeno con gli ospiti che hanno necessità di andare al bagno. Infatti, ci sono dei piccoli trucchi da prendere come esempio e in poco tempo tutte le preoccupazioni per questo problema spariranno.

Tenere pulito e profumato il bagno non è solamente questione di fare bella figura, è soprattutto un bisogno di salute. Il bagno deve essere sempre tenuto pulito perché ci sono tantissimi germi e batteri che possono causare dei problemi e degli inconvenienti, anche molto fastidiosi. Allora ecco il modo per tenere profumato un bagno senza finestre anche per tutto il giorno.

Il modo per tenere profumato un bagno a lungo anche senza finestre

Il primo stratagemma per tenere profumato a lungo un bagno piccolo e cieco è quello di usare la carta igienica. Sembrerà strano e improbabile, ma è così. Basterà prendere un olio essenziale della fragranza preferita e poi mettere qualche goccia nel tubetto di cartone che tiene la carta igienica. Il cartone assorbirà l’olio e ne diffonderà l’odore in tutta la stanza anche per un giorno intero.

Un secondo metodo, invece, può essere quello di sfruttare un prezioso alleato della casa, ovvero il bicarbonato di sodio, ma senza accantonare l’olio essenziale. Infatti, si può riempire un barattolo di vetro per due terzi con il bicarbonato e poi aggiungere qualche goccia di olio essenziale a scelta. Basteranno 10-15 gocce e coprire il barattolo con una garza o qualcosa di traspirante. Il buon profumo durerà a lungo.

Il terzo modo per tenere profumato il bagno è quello che prevede l’utilizzo delle piante aromatiche. Se sono presenti nel giardino o in casa, sarà opportuno realizzare dei sacchettini con tessuto traspirante contenenti le foglie. Sfruttando gli angoli giusti, dove si forma maggiore umidità, si sentirà un bel profumo. Le piante più indicate per questo sono l’eucalipto, la menta, naturalmente, ma anche l’alloro non è male.

Lettura consigliata

Svelati finalmente tutti i segreti per avere i tessuti da bagno sempre igienizzati con tanto profumo ed eliminando i batteri