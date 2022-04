In questo periodo di impollinazione e risveglio della natura, avere una casa pulita e igienizzata va a vantaggio della nostra salute. Per ovviare all’accumulo infinito di batteri non visibili ai nostri occhi dovremmo imparare alcuni semplici trucchi. Abbiamo anche visto come conti la tavola proprio per prevenire alcuni tipi di allergie e lo spieghiamo in questo articolo. Ma tornando ai pericoli che possono nascondersi in casa, occhio soprattutto al bagno e ai tessuti che ospita. Qui potrebbero nascondersi infatti colonie e colonie di acari, batteri e microbi vari. Svelati finalmente tutti i segreti per avere dei tessuti del bagno puliti e non più nido di microbi di ogni genere.

Uno dei nemici numero 1 della salute è davanti a noi

L’asciugamano delle mani è una fonte ricchissima di batteri anche perché non spesso le mani vengono lavate con attenzione. È pur vero che negli ultimi due anni ci siamo sensibilizzati molto di più sull’igienizzazione, ma il pericolo è dietro l’angolo. Spesso utilizziamo l’asciugamano delle mani anche per il viso. Sarebbe quindi buona cosa, oltre che averne uno personale per componente della famiglia, lasciarlo asciugare completamente tra un utilizzo e l’altro, magari cambiandolo ogni altro giorno. Se invece analizziamo il telo da bagno o accappatoio, ci possiamo trovare residui di sapone o shampoo. Anche qui, impariamo a farli asciugare e cambiare ogni due utilizzi. Soprattutto se li utilizziamo anche in palestra e negli spogliatoi dove potrebbero entrare in contatto con superfici non igienizzate a sufficienza.

Svelati finalmente tutti i segreti per avere i tessuti da bagno sempre igienizzati con tanto profumo ed eliminando i batteri

Il tappetto da bagno, che tutti calpestiamo usciti dalla doccia, o con le scarpe a volte per un’ultima sistemata davanti allo specchio, andrebbe lavato almeno una volta a settimana. Secondo una recente indagine americana questa superficie del bagno sarebbe una delle più contaminate dell’intera casa. Certo avendo sotto la gomma antiscivolo, potrebbe deteriorarsi facilmente. Ma vale veramente la pena tenerlo igienizzato con frequenza. Anche perché spesso diventa la cuccia preferita degli animali di casa che sentono sopra il nostro odore. Con la conseguenza che acari e microbi si contano a milioni sulla sua superficie. Sempre parlando di igiene e pulizia della casa, ecco il suggerimento nell’approfondimento.

