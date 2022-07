Quante granite verranno vendute alla fine di questa tremenda e caldissima estate del 2022. Domanda, o affermazione, a questo punto poco conta, perché sicuramente sarà un successo. Capita sempre più spesso in questi giorni di vedere file chilometriche davanti al classico venditore di granite. E, per granite, al di là di quelle siciliane meravigliose, intendiamo quelle classiche con il ghiaccio tritato. Senza contare comunque i milioni di bicchieri pieni di “ghiaccetti” colorati che verranno venduti sui bar della spiaggia.

Per un’estate da record a livello di temperature, ne seguirà sicuramente una in fatto di vendite di gelati e ghiaccioli. Visto che le giornate calde sembrano non mollare la presa, tanto vale andare a vedere come preparare una granita casalinga, anche senza la gelatiera. Non useremo neppure la classica macchinetta con la manovella, in grado di spezzare i cubetti di ghiaccio che abbiamo prodotto nel freezer. Magari pensando alla gioia anche dei nostri amici cani, che potrebbero bere una splendida spremuta.

Artigianale ma buonissima

Quella che obiettivamente può sembrarci un’impresa davvero strana, era per le nostre mamme e nonne una cosa piuttosto semplice. D’accordo, tanti anni fa la granita girava attorno a pochi gusti, tra cui non potevano assolutamente mancare la menta e soprattutto il limone. Quest’ultimo, se di origine biologica e magari acquistato direttamente dai produttori, può fare veramente la differenza in una granita casalinga dal gusto semplice ma eccezionale. Ecco, che allora per la nostra granita ci serviranno:

600 ml di succo di limone;

600 ml di acqua;

300 grammi di zucchero.

Una fresca granita casalinga senza gelatiera ma speciale come al bar

Vediamo le fasi di preparazione, forse leggermente lunghe, ma in cui potremmo coinvolgere anche i nostri bambini:

innanzitutto, prendiamo un pentolino, versiamoci all’interno l’acqua, facendola bollire e aggiungendo lo zucchero. Una volta che questo si sarà sciolto completamente, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare il nostro sciroppo;

tagliamo i nostri limoni, spremendoli e filtrando il succo in modo da eliminare le impurità. A questo punto, uniamolo allo sciroppo di acqua e zucchero;

prendiamo un frustino, manuale o elettrico e mescoliamo il nostro composto;

versiamo in un contenitore adatto al freezer e inseriamolo per una mezz’oretta;

tiriamo quindi fuori dal refrigeratore e pestiamo il ghiaccio che si è formato, riducendolo in cristalli;

rimettiamo in freezer per un’altra ventina di minuti e ripetiamo l’operazione più o meno per tre o quattro volte, almeno sino alla formazione di una vera e propria granita, come quella del bar.

Una variante

Per dare un po’ di brio alla nostra granita, potremmo aggiungere un goccio di limoncello. Ecco una fresca granita casalinga, che ovviamente, potremmo poi aggiustare con i gusti a nostra scelta, dalla frutta alla menta, dalla cedrata al tamarindo.

