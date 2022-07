La crisi economica sta colpendo, chi più, chi meno, un po’ tutti. L’aumento del prezzo delle materie prime che si è abbattuto anche sulla spesa alimentare ha ridotto il potere di acquisto di stipendi e pensioni. Se a questo si aggiunge la precarietà del lavoro in Italia si riesce ad avere un’idea precisa di quella che è la situazione. Sempre più spesso si fatica ad arrivare a fine mese tra affitto, mutuo, bollette e cibo. Neanche le famiglie con un doppio stipendio navigano nell’ora in questo periodo. E proprio per questo motivo avere un’altra entrata fissa potrebbe essere comodo. E quindi, ecco come guadagnare trasformando la propria casa e rendendola una fonte di reddito.

Entrata extra, anche la casa può fare la sua parte

Ci sono diversi modi per arrotondare lo stipendio anche senza avere competenze specifiche, ma non tutti pensano alla casa. Soprattutto se si vive in una casa grande con stanza inutilizzate, si può pensare a questa soluzione. Immaginiamo una famiglia con diversi figli che, diventati grandi, vanno a vivere da soli. Lasciando vuote le loro stanze. Alcuni genitori preferiscono mantenere la stanza dei figli inalterata. Altri optano per trasformarla in uno studio, una sala hobby, una camera per gli ospiti. Ma c’è anche la possibilità di affittarla.

Diventando un host di Airbnb, infatti, è possibile affittare anche solo un alloggio e non necessariamente l’intera abitazione. Si può, quindi, procedere all’affitto di una sola stanza. Ma attenzione, la permanenza dell’ospite deve essere non superiore ai 30 giorni. Ovviamente si tratta di un servizio che si offre che prevede anche un impegno. Sarà necessario fornire la colazione e provvedere alla pulizia di stanza e biancheria al termine del soggiorno.

Ecco come guadagnare trasformando la propria casa in un’entrata fissa

Ci sono dei costi da sostenere (come quello per biancheria, pulizia e colazione), tasse da pagare sulle entrate. A questo vanno aggiunte le commissione che di servizio ad Airbnb (che va dal 3 al 5%). Ma per il resto il prezzo dell’affitto dell’alloggio lo fa chi lo offre. E se si riesce a lavorare bene con gli strumenti che il portale offre l’entrata può essere costante.

Come iniziare l’attività

Sul portale, infatti, ci sono strumenti di marketing, schede, una casella di posta per comunicare con gli ospiti. A questo si aggiunge una sezione per le recensioni che potrebbero, tra l’altro, incentivare l’attività. In ogni caso prima di imbarcarsi in questa attività è sempre bene informarsi sulle normative locali per le locazioni degli alloggi. E assicurarsi che non impongano vincoli e obblighi di cui non si è a conoscenza. Altrimenti si potrebbe rischiare di incorrere in ammende o multe.

