Si può dire che quasi tutti i bambini, se potessero scegliere, dormirebbero con i genitori. Condividere il sonno, infatti, aiuta l’autonomia del bambino. Se osserviamo il mondo animale più simile a noi, il piccolo della scimmia dorme sempre con la madre.

Vediamo insieme, perciò, qual è il modo migliore per dare al bambino la forza di dormire da solo.

Il bambino e i suoi bisogni

Il bambino fino ai sette mesi si esprime piangendo. Si quieta soltanto con il contatto fisico e con il suono della voce o del volto che riconosce. Quando il bambino si accorge che la madre è distante, prova una sensazione d’ansia che non sa gestire e piange. Molte famiglie si chiedono se sia giusto o meno far dormire il bambino nel lettone. In realtà, non ci sono controindicazioni, forse solo benefici. Le coccole e il contatto fisico sono per il bambino necessità fisiologiche.

I recenti studi pedagogici sono a favore del sonno condiviso. Questa abitudine svilupperà più autonomia, favorendo quindi la forza per dormire senza di noi. L’unico aspetto negativo riguarda la coppia. Bisognerà resistere nel dormire in tre per qualche tempo, per poi riappropriarsi dei propri spazi. Il modo più giusto per affrontare la situazione è quello di diventare più complici, invece di allontanarsi. Molti uomini tendono ad allontanarsi perché si sentono esclusi dalla coppia madre-figlio. In realtà, più si è complici e più questa piccola difficoltà sembrerà meno faticosa da affrontare.

Dormire nel proprio lettino

Ovviamente il bambino non dovrà dormire nel nostro letto per sempre. Crescendo, proveremo a farlo dormire nel suo letto per poi accoglierlo, se di notte avrà bisogno di stare accanto a noi.

Il consiglio è quello di accogliere i nostri figli ogni volta che ne sentono il bisogno. In questo modo avremo di fronte bambini molto fiduciosi e autosufficienti. Andare nel proprio lettino non rappresenterà più un problema. Troveranno le risorse per non sentirsi più soli.

Ecco, quindi, il modo migliore per dare al bambino la forza di dormire da solo.