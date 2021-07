Le alte temperature e i livelli di umidità che si alzano possono provocare e causare diversi sintomi, alcuni più fastidiosi di altri. Se infatti l’estate da una parte ci permette di rilassarci e di goderci posti splendidi come le spiagge e il mare, dall’altra ci mette alla prova in diverse occasioni. Soprattutto con l’avanzare dell’età, infatti, sopportare il caldo diventa sempre più difficile.

Segni inequivocabili

Come ahimè ben sappiamo, sono tanti i modi in cui il nostro corpo ci comunica che sta combattendo una difficile lotta contro il caldo. Dalla fastidiosissima spossatezza alla sudorazione eccessiva, la lista è lunga. Per mantenerci in salute e per sopportare al meglio i lati negativi di questa stagione, è dunque necessario prendere delle precauzioni. Farsi aiutare da tutti quei cibi che, grazie alle componenti che presentano, sono in grado di darci una mano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Svelati cinque alimenti carichi di vitamina C che combattono stanchezza mentale, spossatezza e malumore

Che il cibo possa rivelarsi un nostro alleato nella lotta alle alte temperature non è di certo una novità. Non a caso, non molto tempo fa, avevamo visto, in questo articolo, come integrare il pollo nella dieta fosse un passo vincente in questo senso. Bene, continuando su questo filone, oggi presentiamo cinque cibi in grado di darci una mano durante questi mesi caldi e torridi. Scopriamo quali sono. Infatti, ecco svelati cinque alimenti carichi di vitamina C che combattono stanchezza mentale, spossatezza e malumore.

Ci riferiamo ad ananas, cavolfiore, spinaci, patate e pomodori. Nonostante si tratti di alimenti provenienti da diverse origini, difatti parliamo di tuberi, ortaggi e frutti, hanno comunque un particolare importante in comune.

Ovvero, tutti e cinque, presentano in struttura un alto contenuto di vitamina C. Questa componente è importantissima per il nostro organismo per diversi motivi. Se da una parte presenta proprietà antiossidanti e immunostimolanti non indifferenti, infatti, dall’altra migliora il processo di assimilazione del ferro. Non a caso, se carente nel nostro organismo, non è raro sperimentare stress, cattivo umore e stanchezza. Di conseguenza, la sua assunzione tramite l’integrazione di questi alimenti nella dieta ci donerà molta energia, liberandoci dalla sensazione di spossatezza. Ci aiuterà a trovare la dose quotidiana di buonumore di cui tutti abbiamo bisogno.