10 minuti, 3 ingredienti e una ricetta originale per preparare un antipasto delizioso

Quando si organizza una cenetta tra amici, ci si chiede sempre come fare ad essere originali quando si ha poco tempo. Infatti, il rischio è di ricadere nella monotonia con le solite ricette viste e riviste, che pur essendo buone di certo non lasceranno il segno.

Oppure, si può sempre tentare di ricreare ricette prelibate, ma che richiedono ore per essere pronte. Tuttavia, esiste una terza alternativa, con questa ricetta originale e buonissima, pronta in 10 minuti.

10 minuti, 3 ingredienti ed una ricetta originale per preparare un antipasto delizioso: gli spiedini di patate, salvia e salsiccia

Questi spiedini sono velocissimi da preparare e buonissimi da gustare sia come antipasto sia per un aperitivo con gli amici. L’importante è avere gli ingredienti e gli stecchi per fare gli spiedini. Vediamo quindi quali sono gli ingredienti per preparare questi spiedini:

a) 1 patata grande;

b) salsiccia q. b. (dipende da quanti spiedini vorrete ottenere);

c) foglie di salvia fresca q. b. (servirà una foglia per spiedino);

d) olio per friggere.

Procedimento

Per preparare questi spiedini, cominciamo tagliando la salsiccia in pezzetti di circa 4-5 cm e cuocendola in padella per qualche minuto. Per essere precisi, la salsiccia deve essere lunga non più della lunghezza della patata sul lato corto.

Nel frattempo, peliamo la patata e facciamo delle strisce sottili seguendo il lato lungo con il pelapatate. Dobbiamo ottenere tante strisce quanti saranno gli spiedini.

A questo punto, la salsiccia sarà pronta, per cui stendiamo le strisce di patate e mettiamoci sopra una foglia di salvia ed un pezzo di salsiccia.

Arrotoliamo, ed infilziamo con lo spiedino lungo, per tenere fermo il tutto. Per finire, scaldiamo abbondante olio per friggere e friggiamo per alcuni momenti gli spiedini, tenendoli dallo spiedino, fino a quando non saranno dorati.

Ed ecco come dire addio alla banalità e preparare un antipasto delizioso con 3 ingredienti e pronto in 10 minuti con una ricetta originale.

