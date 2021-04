Arredare casa non è semplice. Spesso abbiamo bisogno di qualcuno che possa consigliarci riguardo i colori e lo stile che più si addice a noi. La cosa ancora più complicata è riuscire ad arredare una casa piccola con camere poco spaziose. La parte più complicata è rendere la casa anche accogliente sebbene abbiamo a disposizione poco spazio. Però è importante sapere che nulla è impossibile. Avere la casa di pochi metri quadri non ci limiterà nel renderla accogliente e piacevole. Tutto dipende dall’accostamento, dai colori, dalle luci e dai mobili adeguati. Possiamo vedere in questo articolo anche qualche trucco per rendere accogliente il nostro soggiorno.

Esistono tantissimi mobili perfetti per spazi stretti. Ad esempio, anche il tavolo giusto è in grado di farci ricavare lo spazio che desideriamo. Spesso con l’arredamento giusto anche una casa piccola può sembrare molto più grande di quello che è.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’unico sorprendente trucco per rendere spaziosa una piccola camera da letto è proprio questo

Di solito siamo abituati a pensare ad una camera da letto con il letto naturalmente, un armadio se entra, una scrivania e qualche mobile. Intanto la prima dritta è quella di posizionare l’armadio fuori dalla camera se possibile. Questo perché anche se non sembra, l’armadio è in grado di sottrarci molto spazio prezioso.

Se abbiamo una TV la cosa più intelligente è quella di posizionarla attaccata al muro. In questo modo non dobbiamo mettere in conto lo spazio per un mobile che la sorregga.

Ma l’unico sorprendente trucco per rendere spaziosa una piccola camera da letto è proprio questo.

Stiamo parlando del divano letto.

Scegliere quello giusto

Esistono molti divani letto con materassi molto buoni su cui passare notti deliziose. Essendo un divano letto ha il grande vantaggio che durante il giorno può essere richiuso ricoprendo uno spazio minimo.

Certo questo dipenderà dalla grandezza del divano che però non sarà mai grande quanto un letto.

Poterlo richiudere la mattina appena svegli ci farà godere lo spazio che non abbiamo mai avuto.

Il consiglio è quello di scegliere però un divano letto che sia comodo da aprire e richiudere.