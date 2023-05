Il miglior gelato da mangiare a dieta: anche Hugh Jackman se lo concede

Hugh Jackman è sottoposto molto spesso a diete ferree per i ruoli che deve interpretare al cinema, ma attraverso i social ha fatto vedere che anche lui si concede il gelato, ma qual è il migliore da mangiare a dieta? Non sono tutti uguali, quindi, capiamo meglio cosa fare.

Il gelato è uno degli alimenti di cui l’Italia va fiera. Tutti conoscono il gelato e tutti ne apprezzano la freschezza e il gusto. A proposito di gusto, ad oggi ce ne sono davvero tanti e ognuno di noi ha il suo preferito. Ci sono diversi formati e diversi modi per acquistarlo.

Non c’è dubbio che si mangi di più durante l’estate, con i camioncini che si spostano in tutte le città e i paesi per fornirne il più possibile, ma si può consumare durante tutto l’anno. I supermercati ne sono pieni anche nei mesi freddi. Le gelaterie artigianali sono aperte tutto l’anno.

E se si è a dieta, si può mangiare? I gelati non sono tutti uguali e vedremo qual è il miglior gelato da mangiare a dieta. Anche un attore del calibro di Hugh Jackman, ad esempio, che attualmente si sta preparando per tornare nelle vesti di Wolverine, mostra con entusiasmo di mangiare gelato sul suo profilo Instagram.

Non è il solo personaggio famoso che si concede questa prelibatezza. Quindi, non dovreste farvi assalire dal panico se avete deciso di mettervi a dieta. Il vostro nutrizionista sicuramente troverà spazio per accontentarvi e inserire un po’ di gelato.

Quali sono i nutrienti?

Il gelato contiene latte e zucchero con l’aggiunta di altri aromi. Le calorie variano a seconda del suo contenuto. Ci sono gelati alla crema e gelati alla frutta, ad esempio, in cui troviamo rispettivamente 200 e 130 Kcal.

La presenza di uova e latte in alcune ricette permette di avere una grande quantità di proteine. I sali minerali sono rappresentati da calcio e fosforo, per quanto riguarda le vitamine, invece, si possono trovare quelle del gruppo A e del gruppo B. Se il gelato è al cioccolato ci sarà anche vitamina E, la vitamina C sarà presente in gelati alla frutta.

I grassi e gli zuccheri variano. Quello che si può sicuramente dire è che contano molto le quantità e come lo si inserisce nella dieta, oltre alla tipologia. Cerchiamo di capire meglio.

Il miglior gelato da mangiare a dieta: ecco come non ingrassare

Gli esperti di Humanitas ci rassicurano sul fatto che il gelato sia un alimento molto nutriente. C’è, però, da distinguere quello con la crema di latte da quello alla frutta. Nel primo gli zuccheri e i grassi sono molti di più.

Quindi, in un regime dietetico è consigliato mangiare il gelato alla frutta. Non solo per la grande presenza di nutrienti, sali minerali e vitamine, ma anche perché molto più ricchi di acqua e di zucchero naturale. Naturalmente, l’apporto di calorie, di grassi e di zuccheri sarà minore, così come le proteine presenti.

I nutrizionisti consigliano di inserire il gelato, se proprio non se ne può fare a meno, in questo modo: una coppetta di gelato alla frutta al posto di un pasto tradizionale. In questo modo non ci sarà uno squilibrio di nutrienti assunti e il percorso dietetico non subirà nessun danno.