Diciamo addio alla pancia flaccida in meno di 1 mese con la dieta di Beyoncé e Jennifer Lopez

Anche le star, non solo le persone comuni, hanno problemi con la bilancia. Anzi, chi lavora con il proprio corpo, talvolta, sente il desiderio di staccare, per non diventarne schiavo. Sembra impossibile, ma anche le grandi dive ingrassano, hanno periodi in cui il loro fisico non è tirato a lucido. Talvolta per recitare alcuni ruoli o mettersi determinati outfit sono chiamate, poi, a un dimagrimento veloce. E, in meno di un mese, possono eliminare i chili in eccesso. Come? Andiamo a scoprirlo.

Prendersi cura del proprio corpo dovrebbe essere una regola valida in ogni periodo dell’anno. Eppure, molto spesso, per impegni vari, lo trascuriamo, salvo poi accorgersi, quando arriva il momento di scoprirlo, di quanto abbiamo fatto male. Allora parte la corsa alla dieta, talvolta matta e disperatissima, come uno studio leopardiano.

L’attività fisica è fondamentale per il nostro benessere, non solo da marzo a ottobre con l’arrivo della bella stagione. Un costante lavoro su sé stessi evita poi faticose rincorse. Tuttavia, se la cosa ci può consolare, anche numerosi Vip vivono periodi in cui sgarrano, tenendosi meno controllati. Beyoncé, per esempio, ha provato un metodo, studiato dal suo personal trainer Marco Borges, per perdere peso in tre settimane. Visti i suoi risultati, anche illustri colleghe come Jennifer Lopez e Shakira hanno deciso di seguirlo. Sembra impossibile, ma anche queste star della musica e del cinema si lasciano andare a periodi di poco controllo a tavola!

Chi è Beyoncé

42 anni, americana, vincitrice di ben 32 Grammy Awards. Una delle voci più importanti degli ultimi 30 anni. Quasi 200 milioni di dischi venduti, tra quelli in singolo e con il famoso gruppo delle Destiny’s Child. Un’icona della musica black e pop, madre di tre figli, che, però, non sempre è apparsa in formissima. Soprattutto una decina di anni fa, quando ha deciso di smettere con le diete, per non diventare schiava del proprio corpo.

Negli ultimi tempi, però, dopo aver superato i 40 anni, ha cambiato modo di pensare. Sostituendo il termine dieta con altri che la rendessero più consapevole e meno severa con sé stessa. Introducendo il concetto di benessere, psichico prima e fisico successivamente. Quindi lo star bene come punto di partenza, per poi scegliere anche la direzione in cui andare.

Diciamo addio alla pancia flaccida in meno di 1 mese

Quella di Marco Borges, per esempio, l’ha portata a perdere 11 kg in 22 giorni. Letto superficialmente, questo sembra un banale dato, quasi impossibile da ottenere, se non con una dieta rigidissima. Invece, Beyoncé lo descrive come la creazione di una nuova abitudine alimentare, in cui sono stati eliminati alcuni cibi in favore di altri, togliendo tutti i prodotti di origine animale con la fondamentale introduzione del succo di limone e del pepe di cayenna.

“Il nostro corpo ci parla, a noi spetta il compito di saperlo ascoltare”, questo il suo karma. Quindi, un cambiamento di stile di vita, di modo di pensare e di consumare cibo che, in 22 giorni dà subito ottimi risultati, ma che poi bisogna mantenere nel tempo. Partendo da una sorta di depurazione, attuata sostituendo i cibi elaborati con quelli di origine vegetale. Frutta e verdura, dunque, come base per partire. Poi, se Michael Jordan ha sperimentato con successo la dieta del 5, ecco che Beyoncé mangia solo 3 volte al giorno, mattino, pranzo e cena, anche se è difficile credere che non si conceda qualche spuntino.

Preferibilmente suddividendo i pasti in modo che, al termine della giornata, abbiamo introdotto l’80 per cento di carboidrati, il 10 di grassi e il rimanente 10 di proteine. Senza quindi essere ossessionati eccessivamente dalle calorie. Quindi, per esempio, due piatti di verdure crude dal peso di circa 300 grammi, 150 di frutta e 100 di cereali. Si può bere latte di cocco o di soia al mattino, lasciarsi andare al cioccolato fondente, condire con erbe aromatiche e olio extravergine d’oliva.

L’importanza dell’acqua

Poi, bere, e bere molto, è un mantra di qualsiasi dieta. Se aggiungiamo all’acqua una punta di pepe di cayenna e un limone spremuto, meglio ancora. Evitando, ovviamente, le bibite gassate e ricche di zuccheri. Diciamo addio alla pancia flaccida in meno di 1 mese, soli 30 giorni. Ma stiamo attenti, perché se Beyoncé ha trovato in Borges il suo mentore, noi dobbiamo trovare il nostro, consultando comunque un nutrizionista, onde evitare problemi.