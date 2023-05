Addio complesso dell’altezza grazie ai vestiti neri di Ana de Armas che valorizzano girovita e slanciano la figura

Quando l’altezza non è nostra alleata e non è un punto di forza possiamo rimediare con alcuni accorgimenti furbi. Le attrici conoscono i segreti per apparire snelle e alte e spesso sono gli outfit a fare la differenza. Ecco cosa fa l’interprete di Marilyn.

Ha studiato tante ore ogni giorno per un anno per poter interpretare Marilyn Monroe nel film Blonde ed è stata davvero coraggiosa. Ana de Armas calca le scene da tempo con grande successo ma ora finalmente è diventata una star internazionale. Nonostante ciò anche lei ha i problemi delle persone comuni a cui pensare. Sarebbe alta solo 1 metro e 68 e deve ricorrere a qualche trucchetto per valorizzare la sua figura. Si tratta di accorgimenti che possiamo fare nostri per piacerci e apprezzarci di più.

Gli abiti lunghi sono delle vere carte da giocare quando l’altezza non è dalla nostra parte. I long dress ci aiutano a essere chic allungando la figura sia di giorno che di sera agli eventi mondani. Vanno bene anche chiari e a fantasie, ma quelli scuri sono i più indicati se vogliamo guadagnare qualche centimetro. Scollo a V, lunghezza fino a terra, gonna ampia, maniche a tre quarti, sono le caratteristiche migliori che i long dress dovrebbero avere. Se aggiungiamo un tacco da 5 centimetri la nostra mission sarà completata.

Particolari da non perdere

Addio complesso dell’altezza grazie ai vestiti neri? È la strategia definitiva. Ce lo assicura Ana de Armas. Durante i giri promozionali per i suoi film o sui red carpet, è il nero ad accompagnarla più degli altri colori. L’abito nero per l’attrice cubana è il più bello, il più facile da indossare, quello che spesso ha il design più elegante. E se scegliamo Louis Vuitton poi diventa un gioco da ragazzi attirare l’attenzione e nascondere il difetto che odiamo.

Basta poco per trasformare una piccola imperfezione in ossessione, avere il complesso dell’altezza riguarda tante persone. Anche i vip affrontano questi problemi, spesso i loro accostamenti nel look peggiorano il risultato. Con attrici talentuose e affascinanti come Ama de Armas invece è difficile sbagliare. Abito nero stile blazer, stretto in vita, corto e con lembi in pelle. Bottoni dorati davanti, fibbie laterali che riprendono la trama della figura e dei polsini. Sono tanti i dettagli da analizzare per capire come slanciare la figura anche senza avere un’altezza importante.

Addio complesso dell’altezza grazie ai vestiti neri e alle calzature perfette

Ana de Armas sceglie abiti che abbiano tanti elementi diversi ben abbinati tra loro. Questo allontana l’attenzione dal problema principale dell’altezza. In questo modo può sfuggire alla regola dell’abito lungo e osare mostrando polpacci e ginocchia. Importante la cura del girovita che migliora la silhouette, avere tanti richiami nella parte alta del vestito libera la parte restante, scegliere le giuste scarpe è fondamentale.

Ana de Armas ama i sandali a tacco alto con cinturino davanti e fibbia alla caviglia. Per avvicinarsi alla perfezione. Sono le scarpe ideali per gli abiti neri leggermente più corti e sagomati. L’abito nero è facile da indossare e ci aiuta a superare i nostri complessi. Le attrici come Ana hanno chiaramente un aiuto in più. Essendo stata scelta più volte come testimonial di aziende leader nel campo dei gioielli e dei preziosi, la sua esperienza in materia è considerevole. Per chi se lo può permettere, collana di diamanti e orecchini d’oro con diamanti fanno la differenza. E la nuova Marilyn lo sa bene.