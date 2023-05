Cosa cucinare per il pranzo della domenica? Ecco la pasta che Lorella Cuccarini ama mangiare

Un pasto veloce al bar, al ristorante o in trattoria si consuma spesso durante la settimana per varie ragioni. C’è chi mangia un panino farcito o un tramezzino. Altri preferiscono un primo o un secondo con l’insalata. Si aspetta quindi il fine settimana per cucinare con calma piatti semplici o elaborati da assaporare senza fretta. La domenica di solito si pranza con la famiglia. Possiamo provare a fare questa pasta amata da Lorella Cuccarini. Vediamo come.

Il primo piatto di pasta resta un classico della cucina italiana. Che sia fresca o secca, condita solo con olio e formaggio o con sughi elaborati, sono pochi coloro che vi rinunciano.

A spaghetti, lasagne, pasta al forno e tortellini associamo anche dei ricordi d’infanzia. Lorella Cuccarini in alcune interviste, come in quella rilasciata a Starbene, avrebbe parlato di un tipo di pasta a cui è legata.

Cosa cucinare per il pranzo della domenica?

Ecco la pasta fresca da fare a casa La Cuccarini si mantiene in perfetta forma grazie alla regolare attività fisica, ma segue anche una dieta bilanciata. Sarebbero ben 5 i pasti della sua giornata, 3 principali più 2 spuntini. Prima di uno spettacolo preferirebbe mangiare solo del riso con un po’ di olio extravergine d’oliva. Appena possibile la famosa ballerina, attrice e conduttrice prepara a casa la pasta fresca. Si tratta delle fettuccine che Lorella Cuccarini associa alla sua infanzia e alla figura della nonna. Possiamo prepararle a casa anche noi in vari modi e con tanti tipi di condimenti.

La pasta fresca si può fare con la farina 00 o con la semola, con le uova oppure senza.

Per delle fettuccine veloci per 4 persone occorrono:

500 g di semola di grano duro;

250 ml di acqua;

un pizzico di sale.

Mescoliamo tutti gli ingredienti e impastiamo per bene. Formiamo una palla compatta ed elastica, copriamo con un telo e lasciamo riposare circa 15 minuti. Poi prendiamo un pezzo di impasto e tiriamolo con un matterello. Pieghiamo la pasta alcune volte e tagliamo con il coltello a una larghezza di 5 o 6 millimetri. Allarghiamo le fettuccine e mettiamole a cuocere in acqua bollente salata.

Come condire le fettuccine fatte in casa

Un condimento veloce che di solito usiamo per i tagliolini potrebbe andare bene per le nostre fettuccine. In un padellino facciamo sciogliere del burro e grattugiamo un limone biologico. Spegniamo e aggiungiamo della panna, del pepe e un po’ di prezzemolo.

Il classico ragù andrebbe bene per le lasagne, ma anche per tagliatelle e fettuccine. Un’idea sfiziosa ha il sapore del mare.

In una padella scaldiamo dell’olio e mettiamo uno spicchio d’aglio. Aggiungiamo cozze e gamberetti puliti, versiamo anche la salsa di pomodoro, sale, pepe e prezzemolo. A fine cottura uniamo le fettuccine quasi cotte e mescoliamo. Trasferiamo tutto in una teglia ricoperta di alluminio e mettiamo in forno a 180 gradi per 5 minuti. Cosa cucinare per il pranzo della domenica? Ecco la pasta perfetta per fare un figurone. Per conservarla qualche giorno, lasciamola appena tagliata su un vassoio. Copriamo e dopo qualche ora mettiamola in un contenitore ermetico e poi in frigorifero.