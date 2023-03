La top 4 delle mete estive italiane più economiche dell’anno: ecco dove dovremmo prenotare le prossime vacanze

Sei in cerca di una meta italiana low cost per le prossime vacanze estive? Vuoi evitare i luoghi super affollati e troppo costosi? Probabilmente questo è il posto giusto. Tra poche righe scopriremo infatti le migliori 4 mete economiche dell’anno. È il momento di prenotare.

Stiamo vivendo un periodo decisamente difficile dal punto di vista economico. L’inflazione continua a salire, così come i costi dell’energia e dei beni di prima necessità. Per questo motivo la maggiore preoccupazione delle famiglie è quella di risparmiare più possibile. Risparmiare, però, non significa rinunciare a tutto. Tantomeno alle meritatissime vacanze estive. Il trucchetto è quello di scegliere la destinazione giusta in un Paese, l’Italia, famoso per le sue bellezze incredibili. E oggi sveleremo proprio la top 4 delle mete estive italiane più economiche in assoluto. Sbrighiamoci a prenotare prima che i costi salgano!

Vacanze estive a Pulsano, la perla della Puglia

La Puglia è una delle Regioni più sottovalutate. Un errore enorme se pensiamo ai paradisi naturali che ci mette a disposizione in ogni momento dell’anno. Uno dei più belli e meno conosciuti è Pulsano, piccolo paesino in provincia di Taranto. Pulsano è famosa per il suo incredibile mare cristallino e per i paesaggi bucolici pieni di viti e olivi secolari. I prezzi se prenotiamo ora? Circa 50 o 60 euro a camera.

Alba Adriatica è la tappa ideale per le famiglie

Cerchiamo una meta tranquilla, economica e spettacolare per andare in vacanza con la famiglia? Alba Adriatica potrebbe essere la destinazione che ci fa innamorare. Alba Adriatica non solo ospita la “spiaggia d’argento”, una delle più belle e suggestive di tutta Italia. È anche un paradiso di pace, piste ciclabili e ristorantini di prodotti tipici. E una settimana con volo+hotel potrebbe costarci poco meno di 500 euro.

Marzamemi: la Sicilia più vera tutta da scoprire

La Sicilia è famosa per il suo mare cristallino e per i suoi borghi in cui il tempo sembra essersi cristallizzato. E in questa splendida Regione c’è un luogo in particolare che mette insieme le due cose: Marzamemi. Marzamemi è una minuscola frazione del Comune di Pachino, in provincia di Siracusa, nota per le acque limpide e le sabbie dorate.

Ma soprattutto per essere stata ed essere ancora oggi un villaggio di pescatori. In questo caso il consiglio è di prenotare solo il pernottamento. Per mangiare affidiamoci ai ristoranti tipici del posto. Non rimarremo delusi.

La top 4 delle mete estive italiane più economiche: c’è anche la Sardegna

Molti di noi associano la Sardegna alle vacanze dei vip e a località super chic come Porto Cervo e la Costa Smeralda. In realtà questa Regione ha molto di più da offrire, anche a chi non ha budget astronomici. Ad esempio, lo splendido borgo di Maracalagonis, nella città metropolitana di Cagliari.

Se amiamo le spiagge bianche e poco affollate, l’acqua cristallina e i prodotti enogastronomici sardi non possiamo perdercela. I prezzi sono decisamente interessanti. Prenotando ora per luglio potremo trovare degli hotel da 80 euro a notte per la camera doppia.