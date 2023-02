La tinta senza ammoniaca copre davvero i capelli bianchi? Se ha queste caratteristiche sì

Hai molti capelli bianchi ma non ti piace l’idea di sottoporre la tua chioma a un trattamento a base di tinture preparate con ingredienti chimici e ammoniaca. Stai quindi pensando all’acquisto di una tinta che ne sia priva. Ma questi prodotti funzionano? Scopriamolo insieme.

L’incedere del tempo si nota sui tuoi capelli per la scomparsa, inizialmente solo su alcuni di essi, della melanina. Il risultato sono alcuni capelli bianchi, che tolgono colore alla tua chioma. Questo tu non lo gradisci e stai pensando di fare una tinta a cui, magari, per ora non avevi ancora ricorso. Non vuoi, però, sottoporre i tuoi capelli allo stress che può essere generato da ingredienti di tipo chimico, come l’ammoniaca.

Ti è capitato di venire a conoscenza dell’esistenza di tinture naturali prive di ammoniaca. Non sei però sicura dell’efficacia di questi prodotti, perché hai sentito pareri contrastanti a proposito dei risultati. In realtà, una tinta esente da ammoniaca può fare ciò che promette.

La tinta senza ammoniaca copre?

Per lungo tempo le tinture prive di ammoniaca, pensate per le cuti maggiormente sensibili, sono state accusate di inefficacia. Questo per quello che riguarda la copertura dei capelli bianchi. Oggi la situazione è molto diversa e, possiamo dire, che i preparati senza ammoniaca riescono a coprire perfettamente i capelli bianchi. Regalando, nel complesso, ottime colorazioni. Certo, però, una tinta senza ammoniaca efficace, deve avere determinate caratteristiche.

Le migliori allo scopo

Le tinture prive di ammoniaca non sono tutte uguali. Quelle più adatte alla copertura dei capelli bianchi sono essenzialmente di due tipologie. Si tratta delle tinte all‘olio di monoi e di jojoba e dei prodotti a copertura intensa. Entrambi i preparati sono naturali ed esenti da tracce di ingredienti chimici come l’ammoniaca. Le tinte a base dei sopracitati oli naturali hanno un concentrato di pigmenti vegetali che aiutano la totale copertura dei capelli bianchi e regalano un colore intenso. Rendono inoltre i capelli molto morbidi.

Anche le tinte esenti da ammoniaca a copertura intensa coprono perfettamente i fili bianchi, idratano la cute e donano una colorazione intensa. Dunque, la tinta senza ammoniaca copre? Cerca sulla scatola dei prodotti una di queste due caratteristiche e potrai essere certa della copertura del bianco al 100%.

Se invece l’ammoniaca c’è

Così come nel tempo sono cambiate le tinte senza ammoniaca, oggi sono diverse anche quelle che la contengono. Questi prodotti sono meno aggressivi rispetto a una volta e spesso sono arricchiti da ingredienti naturali. Le colorazioni con ammoniaca penetrano in profondità, durano di più ma possono comunque causare danni ai capelli più fragili.

Per cui, se eventualmente si adoperano, successivamente è importante prendersi cura dei capelli. Ciò si può fare usando ristrutturanti e maschere a base di oli e burri naturali, come l’olio di cocco e il burro di Karité.