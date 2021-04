Col tempo tutte noi abbiamo imparato a riconoscere quali sono i colori che ci donano e quali invece sono quelli che ci spengono. Tuttavia, le sfumature di colore sono tantissime e i dubbi di conseguenza sono molti. Eppure, esiste un modo piuttosto semplice per orientare i nostri acquisti e non pentirsi più dopo aver fatto shopping. Scopriamo quindi il metodo per non sbagliare più il colore di vestiti, accessori e trucchi e apparire sempre radiose e bellissime.

L’armocromia e il test casalingo

L’armocromia è un utile strumento in grado di dirci quali sono i colori che ci donano di più. Il test dell’armocromia si basa sui nostri colori naturali di capelli, occhi e pelle. Gli elementi da considerare sono 4: sottotono della pelle caldo o freddo, il contrasto alto o basso, l’intensità dei colori, il valore cromatico chiaro o scuro. In base alla combinazione di questi elementi si apparterrà a una diversa stagione.

Online si possono trovare alcuni test dell’armocromia, ma se vogliamo possiamo anche rivolgerci a un esperto. Tuttavia, esistono anche dei comodi test casalinghi. Il primo consiste nell’avvicinare al nostro viso struccato dei gioielli metallici di colore diverso. Se il nostro sottotono di pelle è caldo, allora ci staranno bene i gioielli oro e bronzo. Al contrario, se il nostro sottotono è freddo staremo bene con argento e acciaio.

Per stabile il valore cromatico guardiamo una nostra foto in bianco e nero e controlliamo se prevalgono i colori chiari o scuri. Per capire il nostro contrasto e l’intensità dei colori osserviamoci struccate e al naturale, cioè senza tinte per capelli e abbronzatura. C’è molto contrasto tra il colore dei nostri capelli e dei nostri occhi rispetto a quello della pelle? I nostri occhi sono particolarmente chiari e brillanti? E i nostri capelli?

Il metodo per non sbagliare più il colore di vestiti, accessori e trucchi e apparire sempre radiose e bellissime

Una volta che avremo stabilito le nostre caratteristiche capiremo a quale stagione apparteniamo.

Quindi, se il nostro sottotono è freddo, il valore scuro e l’intensità alta allora apparteniamo all’inverno. Dobbiamo puntare su colori freddi, intensi e brillanti, sia molto scuri sia molto chiari.

Invece, se il nostro sottotono è caldo, il valore chiaro e l’intensità alta allora apparteniamo alla primavera. In questo caso scegliamo colori caldi e chiari, prediligendo quelli molto luminosi.

Con un sottotono freddo, un valore chiaro e un’intensità bassa allora apparteniamo all’estate. Possiamo optar per colori chiari, freddi e opachi, ma soprattutto le tinte pastello.

Infine, se il nostro sottotono è caldo, il valore scuro e l’intensità bassa sicuramente apparteniamo all’autunno. Scegliamo colori caldi e scuri (quelli tipici del foliage), dal colore pieno, intenso e corposo ma opaco.