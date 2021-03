Colore naturale o tinta? Ecco qual è il dubbio che affligge molte persone ed è causa di forti scontenti. Decolorazione, dégradé, balayage, shatush, colpi di sole, ecc. le tecniche di schiarimento e colorazione dei capelli sono tantissime, e riuscire a capirci qualcosa è davvero difficile. Tuttavia, quando decidiamo di colorare i nostri capelli non sempre il risultato ci soddisfa, spesso perché l’effetto che si ottiene non è naturale. Ma per piacerci e avere risultati davvero ottimi non dobbiamo per forza sottoporci a trattamenti complicati e stravolgere la nostra tinta di capelli. Ecco l’ultima tendenza in fatto di capelli per una chioma naturale ma bellissima.

Largo al nostro colore naturale di capelli

Quando si decide di cambiare colore di capelli le ragioni possono essere molte. La maggior parte delle volte però siamo guidati dalla voglia di cambiamento, o anche dal fatto che il nostro colore naturale non è di nostro gradimento. Il problema è che spesso decolorazioni e tinte vanno a indebolire il capello, rendendolo fragile e meno lucido e bello. Se quindi non siamo soddisfatte dal nostro colore ma non vogliamo neppure sottoporre la nostra chioma a costosi e pesanti trattamenti, il nontouring è ciò che fa per noi.

Che cos’è il nontouring? Il nontouring è il corrispettivo per i capelli del make-up no make-up del viso. Si tratta di una tecnica per dare una nuova vita ai nostri capelli ma senza cambiare il loro colore. Il risultato è quindi super naturale. Ma in che cosa consiste esattamente?

Ecco l’ultima tendenza in fatto di capelli per una chioma naturale ma bellissima

Il nontouring è una tecnica di colorazione dei capelli che ne mantiene il colore naturale, esaltandolo invece di coprirlo. Infatti, si vanno ad aggiungere dei colori “nude” alla nostra tinta, delle gradazioni di colore più calde o più fredde. In questo modo i nostri capelli saranno pieni di riflessi naturali in grado di esaltare i nostri colori (occhi, incarnato).

Solitamente si dà una colorazione più scura alla base e una più chiara verso le punte, donando alle lunghezze mille sfumature. Per i capelli castani vanno bene i riflessi ramati, per i capelli biondi quelli color miele, cioccolato per quelli più scuri e rame per i rossi. Il risultato sarà un vero e proprio trionfo di armonia e dolci sfumature, in grado di esaltare i nostri colori e renderci bellissime.