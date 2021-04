Per un pranzo primaverile in terrazza o in giardino ecco una ricetta semplice, economica e gustosissima.

Abbiamo provato a fare il formaggio in casa e, sebbene scettici in partenza, il risultato è stato straordinario. Si tratta di un procedimento semplicissimo, alla portata anche dei meno esperti, di cagliare il latte con l’aceto. Non vi sono margini di errore: la ricetta darà sicuramente un risultato finale meraviglioso!

Ecco la prima delle 3 varianti gourmet di formaggio fresco fatto in casa in meno di 3 minuti con solo un litro di latte.

Il primosale all’erba cipollina

Ecco gli ingredienti: un litro di latte; cinque cucchiai di aceto di mele; un cucchiaio di limone (se piace); sale (un cucchiaio scarso); erba cipollina fresca tagliata fine.

Passando al procedimento, per prima cosa un chiarimento sul latte: naturalmente sarebbe l’ideale un latte biologico intero. Se in casa, però, c’è solo quello scremato, oppure a lunga conservazione, la ricetta garantisce comunque il risultato.

Mettere sul fuoco a fiamma bassissima il litro di latte, portarlo a ebollizione e unire l’aceto, il sale ed eventualmente il cucchiaino di limone. Quasi subito si nota la formazione di grumi, mescoliamo di tanto in tanto. Trascorsi dieci minuti, si filtra tutto con un colino a maglie strette.

Si prende quindi la parte solida che già ha la consistenza di un primosale e si mescola l’erba cipollina tritata. Dare una forma circolare come una cacciottina e mettere in frigorifero per due ore.

Allo zafferano

Passiamo alla seconda versione delle 3 varianti gourmet dii formaggio fresco fatto in casa in meno di 3 minuti con solo un litro di latte.

Il procedimento da seguire è il medesimo ma questa volta al posto dell’erba cipollina aggiungeremo una bustina di zafferano prima di scolare il latte cagliato.

Il colore sarà giallo brillante. Anche questa versione andrà in frigorifero per almeno due ore.

Il primosale al peperoncino

Questa è l’ultima versione delle 3 varianti gourmet dii formaggio fresco fatto in casa in meno di 3 minuti con solo un litro di latte.

In questo caso l’ingrediente in più è il peperoncino in polvere, meglio se biologico. Per un litro di latte consigliamo una punta di cucchiaino da caffè. Ma questo è a discrezione dei singoli palati.

Trascorse le due ore, disponiamo i tre formaggi su un tagliere in legno con la spatolina per formaggi morbidi, proprio come fanno i francesi.

Consumare subito, non avendo conservanti. Ma di sicuro non ne rimarrà nemmeno una fettina!