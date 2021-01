Comprare vestiti, mobili e oggetti di arredo di marche famose e a basso prezzo è il sogno di tutti. L’internet è sicuramente un ottimo mezzo per farlo avverare, ma ha un enorme difetto: l’impossibilità di provare e di vedere di persona le merci. Per questo motivo quando l’acquisto arriva a casa spesso si possono avere delle brutte sorprese. Ma allora dove comprare grandi marche a prezzi stracciati in tutta Italia?

Per fortuna esistono dei veri e propri centri specializzati: gli outlet. Gli outlet hanno l’aspetto di un centro commerciale e possono essere considerate delle cittadelle del risparmio, con sconti fino al 70% sugli originali prezzi di listino. In questi luoghi le grandi marche vendono a prezzi molto più bassi le merci delle vecchie collezioni, quelle invendute di fine serie o anche quelle leggermente difettose. Non è raro tuttavia che intere produzioni nascono direttamente per essere venduti in questi negozi.

Il nord Italia

Valle d’Aosta:

Fifty Factory Store Aosta 1 e 2.

Piemonte:

Serravalle Designer Outlet, provincia di Alessandria;

Vicolungo the Style Outlet Village, provincia di Novara;

Biella Factory Stores;

Mondo Vicino Outlet Village, provincia di Cuneo;

Torino Outlet Village.

Liguria:

Shopinn Brugnato 5 Terre Outlet Village, provincia di La Spezia.

Lombardia:

Franciacorta Outlet Village, provincia di Brescia; Fashion District Mantova Outlet Village; Segrate Outlet Village, provincia di Milano.

Trentino-Alto Adige:

Outlet Center Brennero, provincia di Bolzano.

Friuli-Venezia Giulia:

Palmanova Outlet Village, provincia di Udine.

Veneto:

Noventa di Piave Designer Outlet, provincia di Venezia.

Emilia-Romagna:

Fidenza Village Outlet Shopping, provincia di Parma;

Castel Guelfo the Style Outlet Village, provincia di Bologna.

Il centro

Toscana:

Barberino Designer Outlet, provincia di Firenze;

The Mall Outlet Village, provincia di Firenze;

Valdichiana Outlet Village, provincia di Arezzo.

Umbria:

Cashmire Valley, attorno a Perugia, per i tessuti pregiati.

Marche:

Shopping Village Castagno, provincia di Macerata.

Lazio:

Valmontone Outlet Village, provincia di Roma;

Castel Romano Designer Outlet, provincia di Roma;

Soratte Outlet Shopping, provincia di Roma.

Abruzzo:

Città Sant’Angelo Outlet Village, provincia di Pescara.

Il sud Italia e le isole

Campania:

Cilento Outlet Village, provincia di Salerno;

La Reggia Designer Outlet, provincia di Napoli.

Puglia:

Fashion District Molfetta Outlet Village o Puglia Outlet Village, provincia di Bari.

Sicilia:

Sicilia Outlet Village, provincia di Enna.

Sardegna: