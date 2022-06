Quando le temperature si aggirano intorno ai 30° gradi, iniziamo a sudare anche stando fermi. Bere è fondamentale per mantenere un buono stato di salute e reintegrare le perdite di liquidi legate alla sudorazione. Ma troppo spesso crediamo che bere tanta acqua aiuti anche a perdere l’appetito e a dimagrire più velocemente. In realtà questo è uno dei falsi miti che lo stesso Istituto Superiore di Sanità smentisce. Una donna adulta dovrebbe bere mediamente 2 litri di acqua al giorno, che diventano 2,5 litri per gli uomini.

In realtà, per soddisfare il nostro apporto di liquidi giornaliero possiamo reintegrare i liquidi anche con gli alimenti. E un buon modo per farlo quando non vogliamo cucinare è preparare degli ottimi estratti.

3 bevande rinfrescanti e nutrienti per affrontare il caldo quando non vogliamo mangiare la solita insalatona o la frutta

Non abbiamo bisogno per forza dell’estrattore, possiamo usare un normale frullatore. Certo, se possediamo un estrattore riusciremo a preservare meglio le sostanze nutritive degli alimenti. Ma per imitare il funzionamento dell’estrattore possiamo utilizzare la funzione “pulse” del frullatore. E per non far riscaldare troppo le lame interne, baserà metterle in frigo prima di utilizzarle. Proprio come si fa per ottenere un pesto verde brillante e non far ossidare le foglie. Vediamo ora tre semplici ricette per degli estratti davvero golosi e rinfrescanti che ci svolteranno la giornata.

Per il primo estratto ci serviranno 6 fette di ananas, 1 gambo di sedano e 2 asparagi. Laviamo il sedano e gli asparagi, puliamoli bene eliminando le parti più dure. Tagliamo tutto in pezzetti grossolanamente e mettiamo gli ingredienti nel bicchiere del frullatore. Azioniamolo in modalità “pulse” oppure alterniamo a mano 10 secondi di funzionamento a 10 di pausa. Quando il composto sarà abbastanza liquido, versiamolo nel bicchiere e gustiamocelo.

Altre 2 ricette da provare

Procuriamoci qualche foglia di spinacino crudo, mezza mela verde, 100 ml di acqua e il succo di ½ limone. Dividiamo la mela in pezzi più piccoli, se biologica possiamo anche lasciare la buccia. Mettiamo tutto nel bicchiere del frullatore e azioniamolo come in precedenza. Versiamo in un bicchiere e sorseggiamo comodamente sul divano. Per finire, l’ultimo estratto, procuriamoci 2 pomodori, 1 po’ di zenzero, qualche ciliegia e del cavolo nero. Laviamo bene frutta e verdura, togliamo i noccioli delle ciliegie e mixiamo tutti gli ingredienti. Lo zenzero è quello che darà sapore e freschezza in più a questo delizioso estratto.

Quindi, ecco 3 bevande rinfrescanti e nutrienti per affrontare il caldo facilissime da preparare. Gli estratti di frutta e verdura sono gustosi e possiamo prepararli con tanta frutta e verdura diversa. Ideali per pranzo, la sera invece possiamo preparare un ottimo secondo di carne bianca o di pesce.

Approfondimento

