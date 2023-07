Il make-up estivo più richiesto? Questo trucco caldo e super luminoso facilissimo da realizzare. Sta bene a tutte!

Ecco un nuovo trend trucco facile da realizzare e che sta facendo impazzire tutti. È diventato virale in pochissimi giorni ed è molto amato anche dalle star. Vediamo di cosa si tratta.

In estate molte donne rinunciano al make-up perché con il caldo e il sudore si rischia che il fondotinta crei delle macchie, che il mascara coli e che il correttore si infili nelle pieghette dell’occhio.

Ecco perché in questo periodo dell’anno è necessario utilizzare dei prodotti che abbiano una texture sottile e che siano a lunga durata.

Come truccarsi in estate

Non copriamo ma esaltiamo l’abbronzatura, ad esempio, con una BB Cream o una CC Cream che regalano subito leggerezza e uniformano il colorito della pelle. Per chi invece non può fare a meno del fondotinta, allora è consigliato usarne uno dalla texture sottile e oil free, soprattutto per le pelli grasse.

Per fare in modo che il make-up duri tutto il giorno è anche necessario utilizzare un primer come base e uno spray per fissare il trucco.

Non dimenticare la protezione solare (non solo in estate). Picchiettala sul viso prima di procedere con il make-up. Eviterai non solo di scottarti, ma anche la formazione delle macchie e delle rughette.

Scegli una protezione dalla texture non oleosa e fluida.

Il make-up estivo più richiesto? Ecco quale tendenza sta spopolando su TikTok

Si sa le novità in fatto di trucco spesso diventano famose sui social velocemente e questo trend make-up lanciato su TikTok, sta davvero spopolando. È diventato virale in pochissimi giorni e si è già aggiudicato il titolo di “make-up dell’estate 2023”.

Questa nuova tendenza prende il nome di Latte make-up. Un beauty look che fa subito pensare ad un trucco lattiginoso, ma in realtà si tratta di un make-up luminoso, dalle tonalità calde e che si ispira al colore del cappuccino.

Pochi e semplici passaggi

La regola principale è quella di realizzare una base molto leggera. Utilizzando una BB Cream, oppure un pochino di autoabbronzante mischiato con la crema idratante, ma anche un fondotinta dal finish luminoso. Lo scopo di questo trucco non è coprire o correggere, ma esaltare la bellezza naturale.

Utilizza anche il correttore, ma in quantità minime e solo dove serve.

È arrivato il momento del bronzer. Applicalo e poi sfumalo su zigomi, tempie, ai lati del naso e sulla mandibola.

Gli occhi sono la parte principale. Inizia stendendo un ombretto marrone su tutta la palpebra. Sovrapponi, ma solo al centro di essa, un ombretto dalle tonalità oro o bronzo. La parola d’ordine è brillare.

Nell’angolo interno dell’occhio, crea un punto luce con un ombretto color champagne. Non dimenticare di sfumare. Intensifica lo sguardo utilizzando una matita marrone sulle ciglia inferiori.

Per il make-up estivo più richiesto serve anche il mascara. Nero o marrone non importa, quello che conta è che allunghi le ciglia.

Ora passa all’illuminante. Applicalo sugli zigomi, sulla punta del naso e sul labbro superiore.

Non dimenticare le labbra

Siamo arrivati alle labbra. Naturalmente non utilizzare colori accesi ma solo un gloss, una matita color biscotto o della nuance delle tue labbra. In pochi e semplici passaggi, realizzerai un trucco dall’effetto abbronzato, caldo e luminoso.