Con meno di 70.000 euro compri queste case in Sicilia vicino al mare, siti UNESCO e borghi meravigliosi

La nostra Italia è tra i Paesi più visitati al Mondo. Viverci è il desiderio di molti stranieri che amano la cultura e luoghi tranquilli. Anche noi possiamo desiderare di comprare casa in un posto del genere lasciando le grandi città. Possiamo trovare buone offerte in varie Regioni. Eccone alcune in Sicilia. Con meno di 70.000 euro compri delle case vicino al mare.

Vivere in una grande città ha i suoi aspetti positivi. Tanti servizi e possibilità lavorative sono tra i primi che ci vengono in mente. Se però siamo stanchi del traffico e dell’inquinamento attendiamo con ansia il weekend o le ferie per andare in località diverse.

Restando in Italia abbiamo a disposizione montagne, coste e piccoli borghi. Anche gustare dei piatti tipici con lentezza può ricaricarci. Se cerchiamo poi un posto dove comprare casa per trascorrere le vacanze, tendiamo a scegliere luoghi particolari.

Con meno di 70.000 euro compri queste case in Sicilia per le vacanze o un investimento

Le caratteristiche di solito cercate sarebbero poco traffico, vicinanza con il mare e luoghi dove svagarsi. Sono anche desiderati posti vicini ad attrazioni culturali e ricchi di eventi.

Tra Agrigento, Capitale della cultura 2025, e Sciacca troviamo alcune proposte immobiliari interessanti. Le case possono eessere un rifugio per il weekend o servire in estate. Data la loro posizione, potrebbero anche rappresentare un investimento turistico.

Partiamo da Realmonte. Da qui si possono raggiungere facilmente Erice e Sambuca di Sicilia, tra i borghi più belli d’Italia. Anche tanti altri luoghi si trovano nei pressi, come la citata Sciacca e uno dei campi da golf più famosi nel Mondo.

Nei pressi di Realmonte ricordiamo anche l’affascinante miniera di sale e la celeberrima Scala dei Turchi. In questo piccolo centro dell’agrigentino sarebbe in vendita una casa a 69.000 euro. Si comporrebbe di 4 camere, 2 bagni, cucina a vista e terrazzo. L’appartamento si troverebbe a poca distanza dalla spiaggia e dal mare del Lido Rossello. Il codice dell’annuncio apparso su Immobiliare.it è V003772, pubblicato il 22 marzo 2023.

Altri posti siciliani da vedere e un’offerta immobiliare interessante

Spostandoci sulla costa troviamo Porto Empedocle. Questa graziosa cittadina è vicinissima alla Valle dei Templi, Patrimonio UNESCO, e alla Casa natale di Luigi Pirandello. Nella città di Agrigento si può passeggiare lungo ia via Atenea, il Viale della Vittoria e gustare la cucina tipica in tanti locali. Il Teatro Pirandello ospita ogni anno spettacoli di richiamo. È incantevole anche la Cattedrale di San Gerlando. Inoltre in questa zona ci sono molte spiagge frequentate dai turisti. Ricordiamo poi che dal porticciolo di San Leone partono escursioni in barca verso la Scala dei Turchi. Si può raggiungere invece in traghetto Lampedusa da Porto Empedocle. In questa località sarebbe in vendita un appartamento al primo piano vicino al mare. Il prezzo riportato da Casa.it aggiornato al 5 luglio 2023 sarebbe di 30.000 euro trattabili. L’immobile si comporrebbe di 3 locali più accessori. Codice annuncio 47129413.

Concludendo, con meno di 70.000 euro compri queste case in Sicilia in posti meravigliosi ricchi di storia e vicino al mare.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci)