Non molte persone vantano una forma di viso perfetta e con le giuste proporzioni tra fronte, naso e bocca.

Molto più frequenti sono invece i casi di sproporzione tra le diverse sezioni del viso. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa descrivono quindi il make up e il taglio di capelli per una fronte troppo alta o troppo bassa.

Le giuste proporzioni

Un viso non perfettamente regolare è quanto di più comune esiste. Al contrario, i visi in cui le proporzioni risultano estremamente equilibrate sono davvero pochi. Per comprendere a quale delle due categorie ciascuno di noi appartiene, basta semplicemente osservare tre punti precisi del viso. La lunghezza della fronte, quella del naso e la sezione compresa tra naso mento. Per vantare un viso equilibrato, queste tre sezioni devono avere pressappoco la stessa altezza. Viceversa, uno squilibrio di una o più parti rispetto alle altre, genera una irregolarità, che non è irrisolvibile e che ha la sua bellezza.

Fronte molto alta

Il make up e il taglio di capelli per una fronte troppo alta o troppo bassa? Esistono e rappresentano la giusta soluzione per minimizzare le imperfezioni e lavorare sulla propria sicurezza. Una fronte troppo alta è quella in cui l’attaccatura dei capelli risulta veramente lontana dalle sopracciglia. Di conseguenza, il naso e lo spazio tra questo e il mento, sono estremamente corti a confronto.

Per minimizzare il tutto esistono due rimedi: la frangia ai capelli e il make up contouring. La frangia non deve essere troppo lunga, altrimenti rischiamo di evidenziare ancor più la fronte alta. Essa deve essere della giusta altezza e può essere aperta sui due lati del viso, oppure intera.

Il make up è il secondo alleato e, con il contouring, può scurire la fronte e rimpicciolirla mediante un gioco di chiaroscuri.

Fronte bassa e piccola

Quando la fronte è invece piccola rispetto alla lunghezza del naso e alla porzione di spazio tra questo e il mento, il discorso è opposto. Il consiglio è sempre quello di rendere voluminosa la parte alta dei capelli, magari con un ciuffo cotonato e tirato all’indietro. Cotonare la parte superiore dei capelli è infatti la scelta vincente, specie se accompagnata da un make up che illumina la zona centrale della fronte. Le sopracciglia troppo folte (particolarmente indicate per le fronti alte) sono assolutamente sconsigliate.

Meglio mantenere la loro forma nella norma e piuttosto sottile. Sempre meglio rossetti dalle tinte chiare e rosate che non focalizzano troppo il make up sulle labbra, come invece dovrebbe fare chi ha fronti larghe. Questi sono il make up e il taglio di capelli per una fronte troppo alta o troppo bassa.