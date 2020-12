In questo periodo dell’anno si sprecano i tentativi di prevedere come sarà il 2021. Oroscopi, pendolini, fondi di caffè, moltissimi sono i metodi di divinazione.

Cercare le risposte negli oroscopi e nei segni soprannaturali è più che altro una maniera per rassicurarsi. Lo è a maggior ragione dopo un anno travagliato come il 2020. Nelle carte e negli oroscopi cerchiamo una conferma ai nostri dubbi, un’indicazione per compiere delle scelte.

Cosa dicono i tarocchi su come sarà il 2021?

Leggere le carte

Tra tutti i diversi metodi di divinazione uno dei più importanti è sicuramente la lettura dei tarocchi. Possiamo leggerli in vario modo e ci sono diversi tipi di mazzi. Chi studia questa complessa materia esoterica ci dice che i tarocchi sono uno strumento di conoscenza del presente più che un modo per prevedere il futuro. Con le loro figure archetipiche, i tarocchi possono aiutarci ad interpretare noi stessi e le situazioni in cui viviamo più che dirci con esattezza quello che accadrà.

Un serio cartomante non si sbilancerà mai nel fare previsioni certe. Quanto più si limiterà ad interpretare le carte grazie anche alla lettura dello stato d’animo della persona che ha di fronte.

Sicuramente l’arte dei tarocchi è una disciplina complessa che richiede anni di studio, ma chiunque può accingersi a sperimentare questa arte da principiante. Possiamo consultare le carte in varie occasioni. Se non sappiamo che decisione prendere, se abbiamo bisogno di una spinta a compiere una scelta, se non sappiamo se partire per un viaggio o accettare una proposta lavorativa.

I tarocchi, però, solitamente ci pongono di fronte alle nostre indecisioni più che dare risposte precise.

Cosa dicono i tarocchi su come sarà il 2021

Per una lettura divinatoria del 2021, il consiglio è di procurarsi un mazzo e, seguendo le regole base di lettura, interrogarlo. Occorre mantenere uno stato d’animo rilassato e in un ambiente silenzioso e calmo. Possiamo disporre le carte secondo vari schemi, ma l’importante è porre le domande giuste. Se ci avvicineremo a questa antica arte senza preconcetti e con umiltà, le carte potranno guidarci in un 2021 pieno di serenità e consapevolezza.