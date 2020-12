I benefici del make-up sono moltissimi: fanno apparire immediatamente più sicure, minimizzano le imperfezioni e migliorano le proporzioni del viso. Il Team di ProiezionidiBorsa mostra che bisogna truccare il naso in questo modo per farlo apparire più piccolo.

Il potere del contouring

La Redazione di ProiezionidiBorsa aveva già parlato del contouring del viso in questo articolo. Ora ritorna sul tema, approfondendo in particolare modo il contouring del naso. Si tratta di una tecnica che serve a ridisegnare il volto o singoli elementi dello stesso, per migliorarne proporzioni e aspetto. Con il contouring il viso appare più sagomato, il naso più delicato e gli zigomi più pronunciati.

Per realizzare questo trucco naso bisogna munirsi di un correttore scuro (sui toni del marrone), uno chiaro e un illuminante. Il fondotinta chiaro e quello scuro permettono di ottenere praticamente lo stesso effetto. Quello che importa è avere una tonalità più chiara, una assai scura e qualcosa che illumini.

Ecco come truccare il naso

Bisogna truccare il naso in questo modo per farlo apparire più piccolo. Tracciare prima due righe parallele sui due bordi del naso. Queste devono essere perfettamente diritte (se il naso, ad esempio, ha una piccola sporgenza non bisogna seguirla, ma percorrere la linea retta). Arrivare fino al punto in cui il naso inizia ad allargarsi verso le narici.

Tracciare ora una linea orizzontale sulla parte rotonda del naso (la famosa “ciliegina”, per maggiore semplicità).

Poi si traccia una stessa riga parallela sotto la pallina rotonda del naso, come a creare un’ombra naturale.

Con l’illuminate, evidenziare la parte di spazio racchiusa tra le due linee verticali della lunghezza del naso e la pallina al centro delle due orizzontali. Avrete ottenuto una sorta di chiaro scuro che servirà a rendere più fino il naso e a equilibrare le proporzioni con il viso.