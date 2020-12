Il 2021 è ormai vicinissimo e lascia alle spalle un anno travagliato, in cui non tutti hanno potuto concretizzare i propri intenti. Inizia la scommessa ai buoni propositi per il nuovo anno. Il Team di ProiezionidiBorsa vuole descrivere ai propri lettori quali sono le applicazioni che aiutano a raggiungere i propri obiettivi per il 2021.

Più vita salutare, sport e movimento

Tra i buoni propositi più ricorrenti compare sicuramente il voler condurre uno stile di vita più salutare. L’healthy life comincia a tavola e, per farlo, un’applicazione utile dello smartphone è certamente il diario alimentare. Questo consente di annotare i cibi assunti durante la giornata e di avere una panoramica dello stile di vita in termini di alimentazione. Altre app consentono invece di contare le calorie assunte durante il giorno o di ricordare quando è il momento di bere acqua e idratarsi.

Per lo sport, invece, esistono tantissime applicazioni che suggeriscono quali movimenti compiere e che inviano dei promemoria nel momento giusto per fare sport. Poi, contapassi, contachilometri e applicazioni per calcolare le calorie bruciate sono altrettanto ottime. Altre App interessanti sono quelle che aiutano a smettere di fumare secondo metodi scientifici che tengono memoria dei progressi e obiettivi.

Applicazioni per la meditazione, la lingua, e risparmio

Le applicazioni che aiutano a raggiungere i propri obiettivi per il 2021 sono anche quelle motivazionali e meditative. Alcune applicazioni inviano consigli e frasi di motivazione, altre ricordano che è il momento di fare una pausa e dedicare del tempo alla propria persona. Se il buon proposito è invece quello d’imparare a parlare o potenziare la lingua, molte app aiutano con dialoghi ed esercizi stimolanti. Altre, aiutano a risparmiare, tenendo memoria delle spese familiari e delle entrare, tutto in maniera gratuita.

Poi sono utilissimi gli elenchi delle attività che facilitano la gestione dei propri impegni, per non dimenticarne nessuno. E, in ultimo, le app che consentono di monitorare il sonno. Questo è fondamentale per affrontare bene le proprie giornate e queste applicazioni (anche grazie al ricorso agli smartwatch) aiutano a migliorarlo.