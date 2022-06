L’estate 2022 è la stagione dei grandi ritorni. Gli stilisti e i trend setter hanno attinto a piene mani dalla moda degli anni Novanta. Potremmo definire l’estate attuale come gemellata con quella del 1992. Questa corrente nostalgica si è verificata in ogni settore dello stile: ad esempio per i tagli dei capelli è tornato d’attualità il bob rubacuori. Per quanto riguarda i tessuti è il denim che ha conquistato ogni capo, dai giacchini fino ai classici jeans cargo. In questo articolo vedremo uno stile d’altri tempi riemergere prepotentemente dal passato.

Il grande ritorno della moda dell’estate non sono le salopette né i pois ma questi capi che esaltano la femminilità

Dopo anni in cui si vedevano più gonne sulle passerelle maschili rispetto a quelle di moda donna, possiamo dire bentornata femminilità. Basta aprire le pagine dei più famosi ecommerce e ci si renderà conto di come pizzi, volant e Sangallo abbiano preso sopravvento.

I pizzi nei top

Tessuti di maglina o cotone vengono rifiniti con bordure in pizzo. Per quanto riguarda i top e le magliette, gli inserti in pizzo si concentrano soprattutto sulle maniche. Per la maggior parte si tratta di magliette con modello basic che terminano con maniche a farfalla in pizzo. Anche le maniche a petalo possono rifinire semplici top tinta unita.

È da notare come le maniche a farfalla amplino la linea delle spalle e siano perfette per chi:

ha spalle spioventi e minute e desideri dare più volume alla parte superiore del busto;

chi ha un girofianchi importante e desideri dare una giusta proporzione con spalle più larghe;

chi riporti una leggera scoliosi cervicale o abbia la schiena non perfettamente dritta.

Gli abiti e le gonne

Decisamente freschi e adatti da 6 a 80 anni, gli abiti in cotone e Sangallo sono l’ideale per l’estate. Possono essere lunghi o corti ma l’importante è che siano vaporosi. Ne è un emblema la gonna in Sangallo proposta da Louis Vuitton per questa stagione.

La moda che tutte possiamo indossare

Abbiamo già parlato di come questa tendenza stia spopolando negli ecommerce più cliccati da Shein a Bonprix a Kiabi. Anche le grandi catene di abbigliamento comprendono nella loro offerta bluse e camicette con inserti ricamati e ruffle. Dai marchi del Gruppo Miroglio con Elena Mirò, da Oltre a Twin Set fino a Motivi, i modelli con volant, pizzi e merletti sono sempre più diffusi.

Il grande ritorno della moda dell’estate conquisterà tutte in spiaggia ed in città.

