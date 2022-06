Panorami indimenticabili, mare cristallino e spiagge da sogno in questo angolo di paradiso a poche ore dall’Italia

Ora che la possibilità di viaggiare è tornata finalmente libera e senza restrizioni è tempo di partire per un viaggio fuori dai confini nazionali. Se però mete esotiche e lontane come Caraibi e Seychelles sono fuori dalla nostra portata, possiamo rivolgerci a località più vicine ma altrettanto incantevoli.

Vincino all’Italia, infatti, sono nascosti autentici paradisi che ci ruberanno il cuore grazie alla loro bellezza. Se amiamo il clima caliente spagnolo, ad esempio, non possiamo proprio perderci le bellezze dell’Andalusia.

La meta che consigliamo oggi, invece, si trova nel versante adriatico ed offre panorami indimenticabili, mare cristallino e spiagge da sogno.

Collegato tramite il ponte

Siamo nella splendida Croazia in una meta che non tutti conoscono ma che merita di essere visitata una volta nella vita. La città in questione è la meravigliosa Primosten, il cui nome italiano è Capocesto e che, tradotto, significa letteralmente “collegato tramite il ponte”.

Il motivo del nome è che questo piccolo isolotto, un tempo protetto dalle mura di cinta, è stato collegato alla terra ferma grazie ad un ponte, poi sostituito da un terrapieno artificiale. Per questo motivo Primosten è oggi una penisola.

Questa località nel borgo cittadino ospita le piccole casette medievali in pietra che rendono il centro romantico e suggestivo. Ma quel che più affascina è la cornice naturalistica, composta da dolci colline e pini marittimi, dall’inebriante odore di mare e dal frinire delle cicale.

Anticamente piccolo villaggio di pescatori, oggi Primosten è una delle mete più belle della Dalmazia.

Nonostante le dimensioni modeste e a portata di uomo, in questa località è possibile svolgere tantissime attività. Qui si fonde il piacere della cultura, alle attività sportive, in particolare sport acquatici come il kite surf. Ma, di certo non meno importante, particolarmente apprezzabile è la bellezza delle spiagge.

Le splendide calette di Dolac e Bilo ci faranno innamorare con la loro bellezza, così come le vicina spiaggia di Rtić.

Se invece desideriamo spiagge di ciottoli possiamo dirigerci verso Velika Raduca, spiaggia principale del luogo attrezzata per ogni necessità.

Primosten è facilmente raggiungibile in macchina dall’Italia, ma anche via nave. Prendendo il traghetto, infatti, sbarcheremo a Spalato, principale porto croato, che dista appena un’ora di viaggio da Primosten.

