Strano il destino di Safilo Group che negli ultimi mesi alterna il test delle resistenze a quello dei supporti. Infatti, dopo la tenuta della resistenza storica, adesso i rialzisti su Safilo Group sperano nella tenuta del supporto storico.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista, ma le quotazioni sono molto vicine al forte supporto in area 1,156 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 0,78 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,404 euro (III obiettivo di prezzo).

Viceversa, la tenuta del supporto potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. Un’indicazione in tal senso si potrebbe avere con una chiusura settimanale superiore a 1,321 euro.

La valutazione di Safilo Group

Dal punto di vista della valutazione, qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato. Ad esempio, se si considera il rapporto prezzo/utili le azioni Safilo Group risultano essere sopravvalutate di circa il 40%. Viceversa, il titolo è valutato a 0,56 volte il suo fatturato del 2022, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate e tra i più bassi di Piazza Affari.

Per quel che riguardo il futuro va ricordato che negli ultimi mesi le indicazioni sul fatturato sono state più volte riviste al rialzo. Ciò indica un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, gli analisti hanno una raccomandazione accumulare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 40% attuali quotazioni.

Dopo la tenuta della resistenza storica, adesso i rialzisti su Safilo Group sperano nella tenuta del supporto storico: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 1,243 euro, in ribasso dell’1,27% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale