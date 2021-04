Lo sanno tutti la cucina non è un posto per scansafatiche. Che sia una cucina casalinga o una cucina professionale, i tempi nella preparazione dei vari piatti sono importantissimi. Ecco perché è fondamentale risparmiare più tempo possibile, utilizzando sempre le tecniche giuste.

In questo articolo vedremo allora il geniale trucco veloce ed economico per pelare i pomodori in soli 5 minuti.

Rimuovere la buccia dai pomodori per salse e creme

Generalmente per rimuovere la buccia dei pomodori viene comunemente usato il metodo della sbollentatura: un procedimento che richiede di riscaldare i pomodori fino a bollore, per poi immergerli in acqua fredda e così eliminarne più facilmente le bucce. Questa tecnica però risulta spesso molto lunga, andando a penalizzare così il tempo da impiegare nella preparazione di altri piatti.

Pelare in pomodori, infatti, è un procedimento fondamentale nella preparazione di zuppe, salse e anche creme spalmabili. Lasciare buccia e semi di questo ortaggio è spesso il motivo per cui il nostro piatto potrebbe rovinarsi: queste parti, infatti, soprattutto nei pomodori invernali, tendono ad essere davvero molto a mare, tanto da rendere salse e creme anche immangiabili.

Un trucco veloce ed economico

Possiamo però risolvere questo problema semplicemente rimuovendo la buccia dal pomodoro con la tecnica giusta: ovvero quella più semplice e più veloce.

La tecnica che andremo ora a spiegare è sicuramente una tra le più semplici e le più immediate in assoluto. Basterà semplicemente tagliare, come prima cosa, i pomodori a metà. Una volta fatto questo dovremo quindi aggiungere un po’ d’olio d’oliva ad una padella e lasciarlo scaldare a fuoco vivace. Appena l’olio si sarà riscaldato abbastanza dovremo riporre la metà dei pomodori precedentemente tagliati nella padella chiudendo il coperchio. Lasciamoli a scaldare per 5 minuti e, una volta trascorso questo tempo, rimuoviamo il coperchio e mettiamoli in un piatto. Potremo, quindi, eliminare le bucce semplicemente pizzicando il tutto con due dita. Insomma, era proprio questo il geniale trucco veloce ed economico per pelare i pomodori in soli 5 minuti.

