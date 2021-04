Se ci guardiamo intorno, ci accorgiamo che la natura, tramite i suoi fiori, regala sempre degli spettacoli incredibili mostrandosi in tutta la sua bellezza. Esistono una miriade di piante e fiori in natura e molti di essi si presentano in forme particolari e stravaganti. Oggi con questo articolo vogliamo infatti far conoscere alcune bellezze molto rare. Ci lasciano senza parole e sono belli a vedersi e profumati a sentirsi, ecco le orchidee e i fiori più bizzarri che la natura ci offre.

Psychotria Elata

Questa pianta tropicale è originaria del sud America ed è tra le piante più iconiche di sempre. I suoi fiori infatti ricordano due labbra carnose di colore rosso pronte a scoccare un bacio. Quello che in pochi sanno è che il loro colore rosso serve ad attrarre gli insetti impollinatori, i colibrì e le farfalle. In inglese è conosciuta anche con il nome “Hot flower kiss”, ispirato proprio dal suo particolare aspetto.

Antirrhinum

Anche detto “bocca di leone”, questa pianta produce bellissimi e coloratissimi fiori. Essa però quando muore prende le fattezze di un teschio. Questa pianta cresce negli Stati Uniti, nel nord Africa e nelle regioni rocciose dell’Europa. Il suo nome prende origine dal fatto che i fiori ricordano delle labbra dischiuse. In alcune regioni del mondo viene soprannominata anche “teschio del drago”.

Orchid simia

Questa particolarissima orchidea è diffusa nel bacino del Mediterraneo. La sua particolarità sta nel suo aspetto: infatti, la sua corolla e i pistilli ricordano il volto di una scimmia. Questo effetto è reso ancora più visibile data la colorazione dei petali che è beige. Si tratta di un fiore molto raro che può fiorire in qualsiasi momento dell’anno. Infine, l’orchidea scimmia è una delle poche orchidee profumate: la sua essenza ricorda quella di un’arancia amara.

Ophrys apifera

Le orchidee sono molto abili nell’ingannare visivamente gli insetti impollinatori facendo in modo di favorire la propria riproduzione. La vesparia o fior di vespa, come suggerisce il nome, è un particolare tipo di orchidea che ricorda le fattezze di una vespa. Questa pianta è molto diffusa in Italia e può crescere sia nei prati, sia tra i boschi. Ne esistono di diverse varietà e colorazioni che vanno dal verde al giallo, dal bianco al rosso.

Ci lasciano senza parole e sono belli a vedersi e profumati a sentirsi, ecco le orchidee e i fiori più bizzarri che la natura ci offre. Ammirarli ci regalerà un senso di stupore e meraviglia indescrivibili.

