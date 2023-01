Chi butta le bucce di patate è uno sciocco! Valgono oro se le usi in questo modo

Le patate sono un alimento poco calorico e che molti mangiano in sostituzione del pane o della pasta. Sono infatti ricche di carboidrati. Quando le cucini probabilmente ne butti le bucce. Invece dovresti usarle nei modi che ti suggeriremo per evitare anche il più piccolo spreco in cucina.

Chi butta le bucce di patate è uno sciocco! Non ci credi? Scopri allora in che modo potresti usarle invece di gettarle nel cestino dell’umido. Negli ultimi anni sempre più persone scelgono di riciclare le bucce di diversi alimenti. Un esempio ne sono quelle di cipolla oppure di frutti come arance e mandarini. Resterai sbalordito nello scoprire in quali modi geniali puoi riutilizzarle.

Patatine fritte più buone? Cuocile con la buccia

Se vuoi delle patatine fritte buone e croccanti e stai usando delle patate a pasta gialla ti consigliamo di cuocerle senza togliere la buccia. Scoprirai che seguendo questo semplice accorgimento il loro gusto migliorerà incredibilmente.

Chi butta le bucce di patate è uno sciocco: ecco 3 modi per riciclarle in casa

Probabilmente non hai mai pensato di pulire casa usando delle bucce di patate, eppure è uno dei modi più ecologici e semplici per farlo. Puoi usarle per sgrassare le posate oppure i vestiti. L’importante è che questi ultimi non siano capi particolarmente delicati.

Ti basta semplicemente strofinare la buccia di patata sopra la macchia di unto e la vedrai sparire in un battito di ciglia. Non sei ancora convinto? Scopri in quali altri modi puoi usarle.

Togli le incrostazioni dalle pentole e dalle padelle

Se hai una padella o una padella incrostata e proprio non riesci a pulirle puoi ricorrere a delle bucce di patate. Usale assieme al sale grosso nel modo che ti diremo.

Prima di tutto scalda la padella per qualche minuto. Cospargila di sale grosso e poi strofinala con una buccia di patate facendo movimenti circolari e delicati. Infine, sciacquare il tutto e asciugare con l’aiuto di un canovaccio pulito.

Fai fiorire la tua orchidea

L’orchidea è una pianta molto delicata e che ha bisogno di tantissime cure. Puoi preparare un fertilizzante naturale usando anche le bucce di patate. Infatti sono ricche di sostanze nutritive utilissime ai suoi meravigliosi fiori.

Fai cuocere le bucce di circa 3 patate all’interno di una casseruola riempita di acqua. Attendi 15 minuti e poi spegni il fuoco. Quindi, fai raffreddare l’acqua di cottura e filtrala con l’aiuto di una garza. Infine, usa il liquido ottenuto per innaffiare le orchidee un paio di volte al mese e a distanza di 15 giorni.

