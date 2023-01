Il tuo gatto ti odia? Guarda questi comunissimi comportamenti del tuo amico felino per capirlo

Molti non sanno che il proprio gatto non li sopporta. Per capire se anche il tuo non vuole avere niente a che fare con te, ecco i comportamenti che dovresti osservare del tuo amico felino

Tutti coloro che hanno un animale domestico in casa sanno quanto sia importante prendersene cura e dargli tutto ciò di cui ha bisogno. In particolare, bisogna stare attenti a ogni tipo di necessità che il nostro amico a quattro zampe può avere. Il modo in cui i nostri animali ci comunicano i loro bisogni, inoltre, non è verbale. E, proprio per questo motivo, dobbiamo porre particolare attenzione ai loro atteggiamenti, anche a quelli più fastidiosi per noi.

In particolare, se hai un gatto, dovresti guardare bene alcuni aspetti del suo comportamento che potrebbero voler dire che non si trova bene con te come credevi.

Ecco alcuni atteggiamenti del nostro micio che potrebbero indicare una sua insofferenza nei nostri confronti

I gatti sono degli animali complessi e complicati da capire ma, al tempo stesso, sanno dare tantissimo amore. Concedendogli il giusto spazio e le dovute cure, infatti, il nostro gatto ci sdorerà. Purtroppo, però, a volte i nostri sforzi non hanno i frutti che speravamo. E può capitare che il nostro animale non sia legato a noi tanto quanto noi lo siamo a lui. Per capire se anche il tuo piccolo amico non si trova esattamente a suo agio con te, cerca di analizzare i seguenti comportamenti.

I gatti hanno diversi modi di esprimere il proprio disagio. In primis, cerca di controllare la coda del tuo amico felino. Se la coda è rigida e sempre rivolta verso il basso, vuol dire che il tuo micio non gradisce proprio la tua compagnia.

Inoltre, se ogni volta che ti avvicini il gatto ti fissa, dovresti fare attenzione. Per quanto sembri comune questo comportamento, potrebbe voler dire che si è messo sulla difensiva perché non si fida al 100% di te.

Il tuo gatto ti odia? Guarda questi comunissimi atteggiamenti e cerca di capirne il motivo

Ultimo, ma non per importanza, cerca di vedere se il tuo gatto si nasconde troppo spesso. Infatti, per quanto possa sembrare una cosa normale, in realtà potrebbe voler dire che non vuole farsi trovare proprio da te. La situazione diventa ancora più critica se il micio ha questi atteggiamenti solo con te, mentre con gli altri è amichevole e tranquillo. Le ragioni potrebbero essere tante: da un trasferimento in un’altra casa alle ore di solitudine che ha dovuto vivere.

Dunque, ti chiedi il tuo gatto di odia? Guarda questi comunissimi comportamenti e cerca di comprendere a fondo le cause che hanno portato a questa situazione.