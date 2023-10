Il gatto di Nino Frassica scomparso durante le riprese di Don Matteo 14: di che razza è, le caratteristiche e quanto costa

Continua il clamore suscitato dalla scomparsa del gatto dell’attore Nino Frassica mentre si trova a Spoleto per le riprese di Don Matteo 14. Una delle ragioni per cui la vicenda ha creato tanto subbuglio e attirato l’attenzione dei media sembra essere la ricompensa di 5.000 € fissata per chiunque ritrovasse il povero micio. Ora la taglia è stata ritirata ma scopriamo di che razza è Hiro, il gatto in questione e i motivi per cui Nino Frassica gli è tanto affezionato.

Chi possiede un animale domestico sa bene quanto sia l’affetto che dona quotidianamente fino a diventare un vero e proprio componente della famiglia. Hiro, uno dei due gatti di Nino Frassica, ha fatto perdere le sue tracce a Spoleto proprio mentre l’attore sta girando la stagione numero 14 di Don Matteo. L’angoscia per l’assenza del felino ha spinto il celebre interprete del maresciallo Cecchini a fissare una ricompensa di 5.000 € per chiunque avessero riportato a casa Hiro sano e salvo.

La mobilitazione è da subito stata straordinaria e persino il cane molecolare Bull dell’Associazione cinofila Nasi Volanti di Sesta Godano si è messo sulle tracce del gattino scomparso. Ora Frassica ha ritirato la proposta di ricompensa proprio perché il grande clamore potrebbe spaventare il gatto e quindi spingerlo a nascondersi ancor di più. La razza di Hiro è una delle più amabili e sa creare un legame fortissimo con il padrone. Ecco di quale razza si tratta e le sue caratteristiche.

Il gatto di Nino Frassica scomparso durante le riprese di Don Matteo 14 è un Sacro di Birmania

Il Sacro di Birmania è un gatto davvero particolare. È una razza dal pelo medio-lungo di colore bianco con zone di pelo tendenti al marrone scuro localizzate sul musetto, sulla parte bassa delle zampine e sulla coda dalla simpatica forma a piuma. Il Sacro di Birmania ha due vispi occhietti azzurri ma non si tratta di una razza dallo spirito indipendente, dal carattere freddo e distaccato.

Questa razza è assolutamente docile, affettuosa e si lega profondamente al padrone e alla propria famiglia proprio come avrà fatto Hiro. Inoltre il Sacro di Birmania è molto socievole con gli umani ma anche con altri “colleghi” a quattro zampe come i cani o altri gatti. La curiosità è il suo punto debole quindi può cacciarsi nei guai se qualcosa attira particolarmente la sua attenzione. Ama giocare ed essere coccolato dai componenti della famiglia che molto spesso cerca per stare in loro compagnia. La razza in questione è quindi molto adatta a vivere nelle case con bambini.

Quanto costa?

Il prezzo di un gatto della razza Sacro di Birmania è compreso fra le 600 e le 900 €. Gli esemplari di questa razza sono in genere molto sani e richiedono circa tre pasti al giorno con pappe umide e croccantini. Il mantello richiede però un po’ di cure: va spazzolato almeno una volta al giorno.

Ovviamente ci auguriamo che Hiro, il gatto di Nino Frassica scomparso durante le riprese di Don Matteo 14, torni presto a casa dalla sua famiglia.

Lettura consigliata

Quanti sono i senatori a vita in carica e quanto guadagnano: circa 9 volte lo stipendio medio di un italiano