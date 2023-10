Non è semplice il momento attuale solo per un fattore. Qual è? Non la situazione macroeconomica, non quella grafica, ma possiamo definire il momento attuale come dominato da errori posicologici. Come mai? Se osserviamo bene i grafici annuali dei listini azionari internazionali sono tutti al rialzo. Il ribasso degli ultimi due mesi, ampiamente atteso, non ha ancora rotto al ribasso i supporti di lungo termine. E allora? A Wall Street questo è il momento decisivo per il rally natalizio o crash alle porte. Ci sono però tant elementi a favore del rialzo, ma forse tutti ci stiamo già fasciando la testa attendendo un sell off. Procediamo per gradi

I motivi a favore del rialzo

Il 2023 ha 80% di probabilità che porterà a un rendimento del 20/25%. Inoltre, il minimo dovrebbe formarsi entro il primo trimestre e il massimo fra fine novembre e metà dicembre.

La possitività attesa è ststa confermata anche da altri strumenti predittivi come il barometro di gennaio.

Inoltre, il primo trimestre di quest’anno dovrebbe aver archiviato il ribasso degli ultimi anni.

Dal punto di vista grafico, le medie a 200/400 e 600 settate sui time frame sia di breve che medio lungo termine, sono ancora impostate al rialzo.

A Wall Street questo è il momento decisivo per il rally natalizio o crash alle porte

La seduta di contrattazione del giorno 5 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.129,55

Nasdaq C.

13.236,01

S&P500

4.263,75.

Nuovi rimbalzi con chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

33.390

Nasdaq C.

13.280

S&P500

4.283.

Oggi scade il primo setup mensile e verranno pubblicati i dati sull’occupazione. Nei giorni scorsi sono stati toccati i livelli obiettivo del ribasso in atto. Da ora si sale, oppure i rischi di un violento ribasso fino al setup rosso del 30 novembre. Abbiamo ragioni per essere ottimisti ma come al solito ci accoderemo ai grafici e alla loro tendenza.

