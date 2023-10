Quanto costa al kg il tartufo nel 2023 e tutte le novità della Fiera Internazionale di Alba

Ottobre è il mese delle castagne e del tartufo. Anche se, in questi primi giorni l’autunno sembra essere ancora lontano, viste le temperature molto alte. Ad Alba andrà in scena una delle fiere italiane più importanti in fatto di prelibatezze gastronomiche. Il tartufo è una eccellenze del nostro paese e, come ogni anno, nella cittadina piemontese sono attesi tantissimi visitatori.

Sabato verrà inaugurata la 93esima edizione, se non è record poco ci manca. Sarà in programma fino al 3 dicembre. Un ampio arco temporale che permetterà a molte persone di godersela. Ovviamente, oltre al tartufo, ad Alba sarà possibile trovare anche i famosi marroni. Per questo, una capatina in autunno nella cittadina in provincia di Cuneo è sempre suggerita. Il tutto, ovviamente, bagnato da uno dei numerosi vini che si producono nelle Langhe. Dal Nebbiolo al Barbera, passando per il Barolo.

Le caratteristiche del bianco di Alba

Un fungo assolutamente spontaneo che non si può coltivare. Questa la prima definizione che si può dare al tartufo. Ad Alba, poi, la specialità è quello bianco, a forma schiacciata e irregolare con il peridio, la sua membrana protettiva, color ocra.

Il periodo di raccolta inizia nei primi giorni di settembre e termina verso metà dicembre. Quello di Alba è molto particolare e altrettanto pregiato perché cresce in un ambiente specifico, in perfetta armonia con alcuni alberi, il cerro, il rovere, il tiglio e il nocciolo soprattutto.

Il suo profumo, per tutti gli appassionati di tartufo, è qualcosa di sublime, quasi orgasmico. Il suo sapore, invece, è intenso, con una vena di piccantezza.

Quanto costa al kg il tartufo nell’autunno del 2023

Il costo della fiera quest’anno è di 5,25 euro per gli adulti e 3,5 per i ragazzi fino a 12 anni. Ogni weekend, nella piazza principale della cittadina, si potrà acquistare il tartufo presso le bancarelle dei tanti produttori presenti sul territorio. Non solo, perché tutte le piazze cittadine si riempiranno di stand che offriranno i migliori prodotti delle langhe: miele, vino, cioccolato, frutta, verdura e molto altro.

Il più costoso e prelibato, ovviamente, sarà proprio il tartufo bianco. Quanto si dovrà spendere per acquistarne un pezzo? Il 2023, causa le numerose piogge del mese di agosto, era iniziato molto bene, dal punto di vista della raccolta. La seconda parte di settembre e questi primi giorni di ottobre così caldi, però, hanno smorzato gli entusiasmi di chi pensava che potesse esserci una grande disponibilità. Quindi, anche quest’anno, i prezzi saranno piuttosto alti.

Al momento si viaggio sui 2500/3500 euro al chilogrammo per quello bianco, mentre il più classico nero si aggira sui 100 euro. Considerando che per fare un risotto occorrono 5 grammi circa a persona, il conto è presto fatto.

Ecco quanto costa al kg il tartufo, dunque. Probabile che chi decida di andare in queste settimane ad Alba possa trovare un prezzo oscillante tra i 25 e i 40 euro per una decina di grammi del prezioso fungo.