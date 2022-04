Siamo tutti sotto questo cielo, recita un modo di dire noto per indicare l’imprevedibilità dell’andamento delle nostre vite. Questa massima si sposa alla perfezione con le numerose sorprese che spesso ci derivano dal movimento dei pianeti. Gli stessi infatti, influenzerebbero i nostri segni zodiacali e, di conseguenza, le nostre giornate.

A tenere conto delle varie evoluzioni è l’oroscopo, che di volta in volta potrebbe rassicurarci promettendoci sorprese che ormai non attendevamo più. Proprio come potrebbe accadere ad alcuni fortunati in questo fine settimana. Infatti, il fuoco di Marte infiamma il weekend dei Pesci e non solo.

Il potere di Marte

Marte, nella mitologia romana, era il dio della guerra, una figura che corrisponderebbe a quella greca di Ares. Un nome attribuito poi anche a un noto pianeta del nostro sistema solare. Si tratta del cosiddetto pianeta rosso, così soprannominato per via del suo colore intenso. Intensa però è anche la sua influenza sui segni zodiacali.

È infatti il pianeta dell’energia, ma anche dell’istinto, delle pulsioni e delle passioni. Giocherebbe un ruolo chiave a livello amoroso, dunque fortunati coloro che lo vedranno come proprio alleato. Se infatti il calcolo del discendente potrebbe aiutarci a trovare la nostra metà, potrebbe essere Marte a rendere la storia davvero indimenticabile. Il suo zampino potrebbe incidere anche tra i segni che si attraggono maledettamente ma non fatti per stare insieme.

Il fuoco di Marte infiamma il weekend dei Pesci e di questi segni zodiacali che vedranno giungere la passione alle stelle

Marte questo venerdì fa il suo ingresso in Pesci e questo cambio di rotta porta importanti novità. Una grande carica travolge i Pesci, che si sentiranno davvero invincibili. Sarà importante però focalizzare bene le proprie energie in modo da andare a segno. È il momento di lasciarsi andare e seguire l’istinto e non la ragione, una scelta che potrebbe rivelarsi davvero vincente in amore.

A beneficiare però di Marte in Pesci saranno anche altri 3 segni. In primis il Toro, che potrebbe sfruttare la situazione per prendere una boccata d’aria fresca dalle proprie vicissitudini. L’amore ultimamente è stato alquanto piatto, ma ora può tornare a fare fuochi d’artificio.

Il Cancro ha vissuto parecchie emozioni negli ultimi tempi, che avrebbero potute essere molto più profonde se non si fosse trattenuto. Si sa che a bloccarlo sono sempre i suoi mille e abitudinari garbugli mentali. Si cambierà musica però per un po’, più che il timore a guidarlo sarà la voglia di vivere al massimo e fino in fondo. Meglio approfittarne finché dura, quindi.

Troppo fortunata la Bilancia, già estremamente favorita dalla Luna. Marte in Pesci sarà positiva anche per lei. Date tutte queste predisposizioni benefiche il fine settimana non potrà non rivelarsi strepitoso. In un cielo già super sereno, va ad aggiungersi quel pizzico di pepe che potrebbe portare la relazione davvero all’apice.

Lettura consigliata

Scopriamo quali segni zodiacali formerebbero la coppia perfetta baciata dalle stelle per un amore duraturo