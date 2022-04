Da inizio anno il titolo Expert.ai si colloca al sesto posto della classifica dei peggiori da inizio anno di Piazza Affari con un ribasso di circa il 50%. Il peggio, però, potrebbe non ancora essere alle spalle. Infatti, la settimana in corso potrebbe portare all’ultima fase del ribasso in corso su Expert.ai.

Come si vede dal grafico, infatti, la settimana in corso potrebbe portare alla rottura del forte supporto individuato dal II obiettivo di prezzo in area 1,31 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso verso la massima estensione ribassista individuata dal III obiettivo di prezzo in area 0,715 euro. Su questo livello, poi, ci sarebbero elevatissime probabilità di inversione rialzista.

Chiaramente anche la tenuta in chiusura di settimana del supporto in area 1,31 euro potrebbe favorire una ripresa del rialzo. In questo caso le quotazioni di Expert.ai potrebbero scattare fino in area 2 euro.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista della valutazione la situazione è contrastante. Da un lato, infatti, abbiamo il rapporto prezzo/utili che esprime una forte sopravvalutazione. Inoltre la redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili e costituisce uno dei suoi punti deboli.

Se, invece, si guarda al fair value o al Price to Book ratio il titolo risulta essere fortemente sottovalutato. Di questo parere sono anche, come riportato su riviste specializzate, gli analisti. Il consenso medio, infatti, è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 105% circa.

Da notare che sebbene molto diverse tra loro, le raccomandazioni sono tutte positive. Quella più ottimistica esprime una sottovalutazione del 124%, quella più conservativa, invece, una sottovalutazione del circa 83%.

Tra i punti forti del titolo ricordiamo la sua situazione finanziaria. Allo stato attuale, infatti, l’indice di liquidità sia di lungo che di breve periodo è superiore a 3 esprimendo una forte solidità finanziaria.

Il titolo Expert.ai (ex Expert System) (MIL:EXAI) ha chiuso la seduta del 13 aprile a quota 1,204 euro in ribasso dell’1,31% rispetto alla seduta precedente

