Il Ftse Mib ha chiuso su livelli che non vedeva da oltre 15 anni: obiettivo 40.000 in arrivo?

Eccezionale settimana per il Ftse Mib che non registrava cinque sedute consecutive al rialzo da inizio aprile. Sono altri, però, gli aspetti che hanno reso speciale la settimana appena conclusasi. Innanzitutto, il Future del Ftse Mib ha chiuso su livelli che non vedeva da oltre 15 anni. Era dal gennaio 2008, infatti, che non si registrava una chiusura così elevata. Cosa ancora più importante, però, è stata la rottura della forte area di resistenza a 27.400. Sono stati, quindi, aggiornati i massimi annuali e a aperto le porte verso livelli molto interessanti.

Il Ftse Mib chiude su livelli che non vedeva da oltre 15 anni: obiettivo 40.000 in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 16 giugno con una seduta che ha visto un rialzo dello 0,46% a quota 27.960. La settimana ha chiuso al rialzo del 2,49%.

Time frame giornaliero

Come dicevamo, a livello giornaliero era da qualche mese che non si registrava un pattern così importante di cinque sedute consecutive al rialzo. Questa sequenza ha avuto una conseguenza molto importante. Sono stati, infatti, aggiornati i massimi storici e rotta al rialzo la resistenza in area 27.400. A questo punto non dovrebbero esserci più ostacoli importati verso i livelli indicati in figura.

Da notare che area 30.000 rappresenta un punto di inversione molto importante raggiunto il quale la probabilità che si possa assistere a un’inversione ribassista è molto elevata.

I ribassisti, invece, potrebbero prepotentemente riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso in cui le quotazioni del Ftse Mib Future dovessero chiudere sotto area 27.400.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico (linea tratteggiata rossa), le quotazioni hanno raggiunto livelli che non si vedevano dal lontano 2008. Lo scenario che a questo punto potrebbe rafforzarsi, quindi, è quello mostrato in figura e che ha tra i suoi probabili punti di inversione area 40.000.

Nel breve i ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza di medio/lungo periodo nel caso di chiusure settimanali inferiori a 27.350.

Articoli che potrebbero interessarti

Sono il pezzo forte dell’estate e non puoi non averli: ecco come abbinare i bermuda comodi e chic

Snelle e in forma anche senza tacchi: ecco 5 abbinamenti con vestiti e sandali da copiare subito