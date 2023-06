Sono il pezzo forte dell’estate e non puoi non averli: ecco come abbinare i bermuda comodi e chic

In jeans neri o blu, ma anche in cotone nei colori più disparati. Fanno il loro ritorno i bermuda, capo casual per eccellenza che diventa sempre più sofisticato. Vediamo come abbinarli e quali modelli trendy scegliere!

I bermuda tanto odiati della nostra infanzia tornano a spopolare quasi a sorpresa. Eppure dopo aver visto tornare di moda la gonna lunga di jeans niente dovrebbe stupirci. E invece, quando pensavamo di esserci liberati di questi pantaloni dalla strana lunghezza, eccoli qui. Ma come possiamo abbinarli per evitare l’effetto turista straniero in vacanza?

Sono il pezzo forte dell’estate e non puoi non averli nel tuo armadio

Non pensare ai bermuda con i tasconi che tua madre ti faceva indossare in estate. I nuovi bermuda tanto di tendenza non hanno nulla a che vedere con quelli. Somigliano a quelli che ricordiamo solo per la lunghezza della gamba. Se punti alla comodità, opta per un modello in lino colorato con il risvolto. Fresco, si abbina alle t-shirt in cotone come ai top più sensuali senza troppa fatica. Se invece vuoi mascherare i fianchi un po’ abbondanti, preferisci un modello leggermente scampanato. In nero per dare un effetto più elegante, ci abbini delle décolleté a punta e un blazer per il lavoro. Attenta solo a non scegliere scarpe dal tacco troppo basso, altrimenti rischi di sembrare più bassa e tozza.

Stanno bene con le sneakers e con i sandali slip on di tendenza

Se indossati con le sneakers saranno sicuramente casual, questo è vero. Ma ormai lo street style è così di tendenza che non devi farti nessun problema. Vuoi rendere l’outfit leggermente più sofisticato? Metti le dunk low, i bermuda in jeans nero e una camicia in satin colorata. Se invece vuoi un effetto wow, i bermuda da scegliere saranno in cotone e ricamati. Temi floreali, toppe eleganti e luccicanti o qualche borchia che fa sempre il suo effetto. Una bralette in pizzo con un blazer in lino rigorosamente aperto e dei sandali slip on. Un po’ come le mules, i sandali slip on sono la nuova tendenza dell’estate. Ricordati solo di prenderti cura dei talloni screpolati per sfoggiare dei piedi davvero invidiabili!

Quindi, ti sembrerà strano ma i bermuda sono il pezzo forte dell’estate e non puoi non averli. Parti alla ricerca dei modelli dal taglio più sofisticato se proprio non riesci ad indossare quelli basici. Ti stupirà scoprire quanti brand hanno tirato fuori la loro interpretazione dei bermuda.