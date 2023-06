Calli e duroni dolorosi addio! Quest’estate sfoggia piedi morbidi e lisci grazie ai 3 migliori rimedi naturali

Acerrimi nemici dei nostri piedi, calli e duroni possono rendere le nostre giornate davvero infernali. Se anche tu sogni piedi vellutati e liberi dal dolore, oggi vogliamo aiutarti. Ti suggeriremo 3 rimedi davvero geniali ed efficaci per liberarti da questo problema così fastidioso. In questo modo sarai libero di sfoggiare le scarpe che più ami senza vergognarti dei tuoi piedi.

Con l’arrivo del caldo e delle belle giornate estive tutti noi abbiamo voglia di dire addio alle scarpe chiuse e indossare finalmente i sandali. La pelle dei piedi però è sottoposta ogni giorno a molte sollecitazioni e proprio per questo motivo tende ad essere più dura.

Se non li curiamo abbastanza, corriamo il rischio che calli e duroni inizino a darci il tormento. Tuttavia, occorre precisare che calli e duroni non sono la stessa cosa. I calli sono ispessimenti della pelle di forma tondeggiante localizzati su mani, piedi e dita. I duroni, invece, sono generalmente più grandi dei calli e tendenzialmente meno dolorosi.

Calli e duroni dolorosi addio per sempre: scopri le cause e come eliminarli senza spendere un euro

Abbiamo spiegato la differenza tra calli e duroni, ma quali sono le cause più comuni? L’attrito e la pressione del piede sulle superfici e calzature strette o poco adatte e una scarsa idratazione della pelle possono favorirne la comparsa. Se non sai come risolvere il problema, stiamo per offrirti la soluzione che hai sempre cercato.

Se hai un callo e fatichi a camminare per il dolore, fai un lungo pediluvio caldo con una bella manciata di bicarbonato di sodio. Questo ha effetto emolliente e anti-odore. Dopo averli asciugati, applica sul callo un pezzetto di pane imbevuto d’aceto di vino.

Può sembrare strano, ma questo rimedio permette di ammorbidire il callo e in questo modo sarà semplicissimo e indolore rimuoverlo. Lascialo agire sul callo per tutta la notte fasciando il piede con una garza: provare per credere!

In cucina hai tutto ciò che serve per combattere calli e duroni: ringrazieranno

Calli e duroni dolorosi addio: un altro rimedio eccezionale è usare aglio, olio e limone. Aggiungi uno spicchio d’aglio in un mortaio, schiaccialo e unisci un cucchiaino d’olio e qualche goccia di succo di limone.

Bagna una garza con questo composto e applicalo sul callo. Fascialo in modo che possa agire tutta la notte e diventerà così morbido che potrai rimuovere il callo in un battibaleno. Il succo di limone aiuta a prevenire i calli, mentre l’olio d’oliva mantiene la pelle morbida scongiurando la comparsa di altri duroni e calli.

L’ultimo rimedio è specifico contro i duroni. Se ti danno il tormento, prima di andare a dormire fai in questo modo. Aggiungi in un recipiente 2 cucchiai di bicarbonato, qualche goccia di olio essenziale alla lavanda e un cucchiaino di olio di cocco o di mandorle.

Massaggia i piedi con questo composto per qualche minuto e termina con un pediluvio passando delicatamente la pietra pomice sui duroni. Se ripeti questo procedimento più volte la settimana, i tuoi piedi saranno perfetti, morbidi a lungo e finalmente liberi dai duroni.