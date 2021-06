In estate cresce la voglia di mangiare frutta e verdure fresche per scongiurare il caldo e la disidratazione. Ai frutti esotici, provenienti da terre molto lontane, si possono alternare anche quelli nostrani che sono ricchi di nutrienti e possiedono miracolose proprietà benefiche per l’organismo. È il caso, ad esempio, del noto e apprezzato melone Cantalupo. Una fetta di questo frutto estivo rappresenta una vera e propria miniera di nutrienti da non lasciarsi sfuggire per ricaricarsi al meglio.

Un frutto poco calorico ma estremamente ricco di nutrienti

Il suo colore arancio intenso e il suo gusto dolce rendono il melone una prelibatezza che piace a grandi e piccini. Malgrado il suo sapore marcatamente zuccherino, il melone è un frutto che complessivamente non contiene molte calorie. Difatti, 100 grammi di prodotto contengono solo 33 kcal. Esso contiene inoltre grandi quantità di acqua utile a idratare il corpo. Questo frutto rappresenta un vero e proprio integratore naturale in quanto contiene molti sali minerali che abbattono il senso di affaticamento e stanchezza tipico della calda stagione.

Una fetta di melone è anche ricca di importanti vitamine tra cui troviamo; la vitamina A che contrasta la degenerazione di alcuni tessuti; la vitamina C che innalza le barriere immunitarie; le vitamine B1 e B2 che si occupano di sintetizzare i processi energetici dell’organismo; inoltre, è presente la vitamina PP utile per il corretto funzionamento del sistema nervoso.

Il frutto dalle straordinarie e inaspettate proprietà benefiche per il corpo si può gustare in questa stagione e comprare a poco prezzo

Una fetta di melone rappresenta davvero una preziosa fonte di energia per l’organismo. I nutrienti che contiene questo gustoso frutto aiutano a proteggere la vista, migliorare la circolazione sanguigna e il sonno e rendono più luminosa la pelle. Gli zuccheri che contiene il melone, inoltre, possono stimolare la produzione di serotonina nell’organismo favorendo il buonumore e la regolazione del ritmo sonno-veglia.

Attenzione sempre alle quantità. Chi soffre di glicemia alta o di diabete dovrebbe seguire le indicazioni del proprio medico per non innalzare i livelli glicemici nel sangue. Altro enorme beneficio di questo frutto d’oro, riguarda l’elevato contenuto di fibre. Queste sono utili a combattere la stitichezza, sgonfiare la pancia e favorire il transito intestinale. Ecco il frutto dalle straordinarie e inaspettate proprietà benefiche per il corpo si può gustare in questa stagione e comprare a poco prezzo. Spendendo solo pochi euro, si potrà avere in tavola uno straordinario integratore al 100% naturale ed efficace.

