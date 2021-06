I contenitori di plastica sono spesso presenti nelle dispense di molte famiglie per la loro utilità e praticità di utilizzo nella conservazione degli alimenti. Grazie alla forma e alla praticità di chiusura, questi contenitori sono estremamente utili per riporre il cibo in frigo quando lo spazio a disposizione scarseggia. La medesima praticità non si riscontra a volte quando si conservano in essi alimenti conditi con olio, burro o altre sostanze oleose. Sarà capitato spesso di ritrovarsi a sgrassare per lungo tempo i contenitori che hanno ospitato particolari alimenti. Ebbene, esiste una soluzione davvero economica che potrà tornare utile a chi non vuole sprecare tempo e denaro con enormi quantità di detersivi costosi.

Perché i contenitori si macchiano di sugo o di altre salse?

Per pulire e sgrassare i contenitori di plastica dal sugo o salse e farli tornare bianchi basta un solo ingrediente naturale presente in cucina. Quando si ripone del sugo in un contenitore di plastica, spesso compare un fastidioso alone di colore arancio sulle parete del contenitore anche dopo il lavaggio. Questo fenomeno si verifica perché la plastica ha una percentuale di porosità che si rende assai evidente con sostanze oleose e grasse. Fortunatamente esistono degli alleati economici e sempre presenti in cucina che possono aiutare più di qualsiasi detergente chimico sgrassante.

Per far tornare a splendere i propri contenitori in plastica, tutto quello che serve è del bicarbonato di sodio. Sarà sufficiente riempire il contenitore con acqua e aggiungere del bicarbonato per eliminare le antiestetiche macchie di sugo o di altre salse. Lasciar agire la soluzione di acqua e bicarbonato per un giorno e successivamente risciacquare per bene. Chi non dispone del bicarbonato potrebbe utilizzare in alternativa l’aceto. È importante non strofinare la plastica con le pagliette di metalliche in quanto potrebbero graffiare la superficie e rovinare il contenitore. Con queste soluzioni economiche ed ecologiche, si provvederà a sgrassare ed igienizzare i recipienti. Garantire lunga vita ai contenitori in plastica riduce l’impatto ambientale dell’utilizzo della plastica e dei materiali inquinanti oltre che garantire un risparmio sui nuovi acquisti.

