Nell’arco della giornata può capitare di frequente che ci si senta particolarmente deboli e senza forze. In questi casi, le ragioni potrebbero risiedere in uno uno scarso apporto energetico o una insufficiente idratazione dell’organismo. Per tale ragione è importante capire cosa potrebbe essere utile mettere nel piatto. Ecco 3 alimenti che danno energia immediata per combattere la stanchezza e il senso di affaticamento fisico e muscolare.

Perché ci si sente sempre stanchi?

Il senso di affaticamento contribuisce a rallentare in maniera piuttosto marcata le azioni e lo svolgimento delle attività quotidiane. La persona che esperisce questo stato prova una sensazione fisica e psichica di carenza di energia e di affaticamento diffuso. Non è raro registrare questi effetti durante i cambi di stagione o al sopraggiungere del caldo estivo che può disidratare l’organismo. Per non farsi trovare impreparati, allora, è utile adottare una sana alimentazione che apporti sufficiente energia all’organismo.

Il primo alimento sicuramente ricco di molti nutrienti è la frutta secca a guscio non tostata e non salata. Mandorle, noci, nocciole, pistacchi, arachidi e simili sono ricchi di: sali minerali, come ferro, magnesio, potassio e rame; vitamine B ed E; inoltre, possiedono straordinarie proprietà antiossidanti. I grassi monoinsaturi che contiene la frutta secca aiutano inoltre a ridurre il colesterolo cattivo aumentando quello buono.

A volte la stanchezza è un segnale di una non adeguata idratazione. Un frutto di stagione molto diffuso possiede delle straordinarie proprietà benefiche e molti nutrienti utili a reidratare l’organismo. Si tratta dell’anguria, frutto estivo d’eccellenza. Grazie alla elevata percentuale di acqua presente nel frutto, l’anguria favorisce una adeguata idratazione del corpo. Inoltre, essa contiene vitamine importanti come la A, B, C e B6. Oltre a sali minerali e zuccheri, l’anguria contiene anche licopene, una sostanza che combatte i radicali liberi e l’invecchiamento delle cellule.

Un’altra tipologia di alimento che può essere utile prediligere in estate è sicuramente il pesce azzurro. Alici, sgombro, sardine e simili sono pesci ricchi di Omega-3. Il pesce azzurro è un ottimo alleato della salute anche per coloro che soffrono di ipertensione. Un approfondimento utile è consultabile nell’articolo: “È straordinario come si abbassa naturalmente la pressione con questi 3 alimenti economici che combattono l’ipertensione”.

È consigliabile sempre rivolgersi ad un esperto di nutrizione o un medico per individuare la dieta specifica per ogni caso.

