Con l’estate si apprezzano le cose più semplici come fare un pic-nic a mare. Seduti sul telo da mare con occhiali da sole e una bibita fresca l’ideale è mangiare un doppio tramezzino di pollo leggerissimo e gustoso. Il doppio tramezzino di pollo sarà in grado di ridare le energie per nuotare e godersi il sole e non appesantisce. Il tramezzino con una doppia dose di gusto rende la giornata piacevole. Ed ecco la ricetta per quattro persone, facile da preparare impegnando meno di 20 minuti.

Sul telo da mare con occhiali da sole e una bibita fresca l’ideale è mangiare un doppio tramezzino di pollo leggerissimo e gustoso

Gli ingredienti sono molto semplici e leggeri, la ricetta che proponiamo è per quattro persone. Ed ecco cosa bisogna usare:

a) 4 fette di petto di pollo;

b) 4 foglie di lattuga;

c) 16 fette di pane per tramezzini;

d) 4 o 8 pomodori dipende dalla loro grandezza;

e) 4 uova sode;

f) maionese a piacere;

g) olio extravergine di oliva quanto basta.

A piacere si possono aggiungere anche dei semi di sesamo sminuzzati, non tutti sanno che basta aggiungere questo ingrediente per abbassare la pressione, il colesterolo, il diabete e favorire la salute delle ossa.

Preparazione

In una padella versare un filo d’olio extravergine e cuocere le quattro fette di petto di pollo ad entrambi i lati. Spegnere quando sono dorati. Lavare la lattuga e i pomodori e tagliare tutto a fettine.

In un’altra padella tostare le fette di pane per tramezzini, rigirandole spesso per non farle bruciare.

Per ogni tramezzino disporre prima una fetta di pane, poi uno strato di maionese, qualche fetta di pomodoro. Aggiungere un’altra fetta di pane, uno strato di maionese, un uovo sodo tagliato a fette. Di nuovo pane, maionese e una foglia di insalata. Ancora pane, maionese una fettina di petto di pollo e chiudere il tramezzino con un’ultima fetta di pane.

Infilzare con due stecchini a due angoli opposti del tramezzino, tagliarlo a metà e servire.

Si può servire con l’insalata di lattuga rimasta, sminuzzare e condire con olio e sale.