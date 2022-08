Non appena arriva il caldo ciò che si vuole maggiormente consumare sono le bevande fresche. Questo va un po’ in contrasto con quello che è il “mangiare sano”, perché spesso si abusa di bevande zuccherine e gassate che potrebbero portare a gonfiori e aumenti di zuccheri nel sangue. Ovviamente se si esce con gli amici e si beve un’aranciata non succede la fine del Mondo. È bene però, come ogni cosa, sapersi controllare e non esagerare.

Tra le tante bevande estive c’è la granita. Per la sua freschezza viene quasi considerata una salvezza per il caldo. Proprio per le temperature alte, si cercano ricette buone senza stare troppo ai fornelli. Ne esistono diversi tipi, ma le classiche sono alla mandorla, caffè, limone, cioccolato oppure esistono anche varianti dai gusti molto particolari, anche con ingredienti tratti dalle piante, ad esempio.

Proprietà

La granita è un preparato di acqua, zucchero, aromi e succo. Ha il 25 o 35% di zuccheri, ma nonostante ciò continua ad avere meno calorie rispetto ad un gelato. Tra l’altro, non contenendo latte, è molto indicata per chi è intollerante al lattosio. A dieta è preferibile scegliere come gusto quella al limone, in quanto è meno calorica. Ma come si prepara in casa la granita? Vediamolo subito.

Ingredienti

Per fare la classica granita al limone, ciò che ci servirà sono:

500 ml di succo di limone;

250 g di zucchero;

500 ml di acqua.

Come possiamo ben notare è davvero economica ma anche sbrigativa. Con solo 3 ingredienti otterremo una bevanda fresca e salutare.

Ecco 2 idee di granite siciliane fatte in casa in tre minuti senza gelatiera

Il primo passaggio da effettuare è quello di versare l’acqua all’interno di un pentolino e portarla a bollore. Successivamente si aggiunge lo zucchero e si lascia raffreddare. Spremiamo i limoni e otteniamone il succo. Aggiungiamo quest’ultimo all’acqua e zucchero, amalgamiamo e poniamo nel freezer fino a quando non si avrà la consistenza tipica. Ma questa è la classica granita che tutti sono abituati a consumare. In realtà un altro gusto veramente buono è quella al gelso.

Granita al gelso

Serviranno:

400 g di more di gelso;

250 g di zucchero;

1 l di acqua;

succo di limone.

Laviamo la frutta e mettiamo nel mixer le more. Filtriamo il succo, facendo attenzione a non far cadere i semini. In una pentola si fa sempre bollire un po’ di acqua con lo zucchero e una volta sciolto si lascia a raffreddare. A questo punto uniamo le more frullate all’acqua e zucchero e aggiungiamo anche una spruzzata di succo di limone. Giriamo il tutto e possiamo versare in un contenitore che andrà dentro al freezer. Ecco 2 idee di granite siciliane fatte in casa con pochi ingredienti e veloci da preparare.

