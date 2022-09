Prime avvisaglie dell’estate che ormai sta cedendo il passo all’autunno con pioggia e freddo in alcune zone d’Italia. Ecco allora che il nostro fisico dovrà adesso adeguarsi agli sbalzi di temperatura che potremmo incorrere in molti dolori e problemini fisici di varia natura. Alcuni che potremmo risolvere anche con qualche rimedio della nonna, altri da non sottovalutare assolutamente. È proprio il freddo che potrebbe fare da protagonista nei prossimi mesi se la prenderà anche con le nostre unghie. Andiamo a cercare di capire come proteggerle, ma anche quali potrebbero essere i principali nemici di questa parte estrema del nostro corpo.

Cosa potrebbe far male

Fare sport farebbe molto bene al nostro fisico e alla nostra mente, ma potrebbe portare qualche problemino alle nostre unghie dei piedi. Portando una scarpa chiusa per buona parte della giornata lavorativa, anche la scarpa tecnica sportiva potrebbe sacrificare le nostre unghie. Per questo motivo diventa importante scegliere il materiale tecnico giusto per qualsiasi tipo di sport che andiamo a fare. In un momento in cui dobbiamo risparmiare per arrivare a fine mese, attenzione però a non sacrificare la qualità di una scarpa per il suo prezzo. Comprando infatti una scarpa sportiva troppo economica, potremmo rischiare veramente di far male alle nostre unghie. E non dimentichiamo nemmeno che, nei casi peggiori, le unghie potrebbero soffrire anche per dei problemi vascolari.

Il freddo potrebbe indebolire le unghie ma anche questa abitudine quotidiana

Spesso le nostre nonne e tutte le loro antenate ci dicevano che le unghie fossero lo specchio della salute, ma anche della persona. Lavoravano magari nei campi e quindi faticavano a star dietro alla bellezza delle unghie, ma nello stesso tempo avevano una tempra eccezionale. Abbiamo detto che la pressione delle scarpe potrebbe essere uno dei principali nemici delle nostre unghie. Ma attenzione anche a prendere in considerazione eventuali funghi e infezioni che potremmo prendere soprattutto negli ambienti comuni degli spogliatoi e delle palestre. Ricordiamoci di mettere rigorosamente le ciabatte e di dare un’ultima sciacquata i nostri piedi nel momento in cui usciamo dalle docce comuni. Il freddo ma anche altri nemici esterni potrebbero infatti prendere di mira le nostre unghie.

Il caso estremo del tumore alle unghie

Purtroppo, i tumori non conoscono zone “off limits” del nostro corpo e potrebbero prendersela anche con le unghie. In medicina il tumore delle unghie si chiama melanoma ungueale e potremmo riconoscerlo per delle strisce di colore nero che si vanno a formare tra il dito e le unghie. Addirittura, a causa anche di possibili emorragie, le unghie potrebbero sollevarsi e presentare dei colori striati che potrebbero andare dal bruno al nero. In questi casi sarebbe bene rivolgersi immediatamente al nostro medico per gli esami di prassi. Il freddo potrebbe indebolire le unghie ma anche questa abitudine quotidiana e dei casi limite come abbiamo appena visto.

