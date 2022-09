Non solo tanta acqua ma potremmo depurare i reni anche con queste sane bevande

Potrebbe capitarci di risvegliarci alla mattina e sentire un classico dolore tra i reni e la schiena. Se non siamo medici potrebbe essere decisamente difficile stabilire se sia un normale mal di schiena o piuttosto un’infiammazione o un problema renale. Solitamente però potremmo riconoscere il mal di reni dall’eventuale bisogno di andare in bagno continuamente, dalla presenza della febbre, ma anche dalle vertigini. Come ricorda però la medicina, nel caso in cui i reni fossero veramente in sofferenza, potremmo anche trovare del sangue nell’urina o fare molto fatica a fare la pipì. Attenzione però che c’è anche qualche caso particolare di sofferenza renale che potrebbe manifestarsi con delle semplici vertigini. Occhio comunque a non esagerare con alcuni cibi gustosissimi che potrebbero far male anche da altre parti del corpo, oltre ai reni.

Quali sono le cause principale della mal di reni e come potremmo calmarlo

Senza purtroppo andare a pensare al male peggiore, che potrebbe essere un tumore al rene, molti italiani soffrono anche delle classiche coliche renali. Quei dolori improvvisi e lancinanti che si espanderebbero dietro la schiena proprio in corrispondenza dei reni e che ci toglierebbero letteralmente il fiato. Attenzione però che in alcuni casi un forte dolore ai reni potrebbe anticipare una infezione in corso all’interno del tratto urinario. Da non dimenticare nemmeno però che potremmo essere afflitti dalle cisti renali, per le quali occorrerebbe un consulto medico e tutta una serie di esami. Una volta che il dolore si è impossessato della nostra zona renale, potrebbe essere davvero difficile non ricorrere ai medicinali per farlo passare. In questo caso i rimedi della nonna potrebbero non rivelarsi utili, ma sarebbe opportuno rivolgersi immediatamente al nostro medico o al farmacista di fiducia.

Quali sono le bevande che fanno meglio

Facendo da veri e propri depuratori del nostro organismo, i reni sarebbero soggetti a dipendere da ciò che beviamo. Ecco perché non dovremmo assolutamente abusare di alcol, ma dovremmo limitare anche le bibite gasate e piene di zuccheri.

Non solo tanta acqua ma potremmo depurare i reni anche con queste sane bevande

Spazio invece alle tisane depurative, al tè, ma anche alle acque possibilmente oligominerali e con un limitato apporto di calcio e sodio, che potrebbero invece provocare una fastidiosa formazione di calcoli renali. Ricordiamo anche l’importanza di alcuni alimenti che sarebbero alleati dei reni, come gli asparagi, le zucchine, le cipolle e l’aglio. Non solo tanta acqua ma potremmo depurare i reni anche con queste sane bevande e qualche alimento molto comune.

