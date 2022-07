La moda, diciamocelo, è qualcosa che ci attira sempre. Magari siamo alle prese con la crisi e non possiamo permetterci i grandi capi firmati. Però, visto il periodo di saldi iniziato qualche giorno fa, un’occhiata agli oggetti di tendenza la diamo sempre. Perché quasi nessuno vuole sfigurare davanti a parenti e amici. Vogliamo essere sempre con quel tocco in più che ci faccia ammirare da tutti. Chiamiamola civetteria o, semplicemente, bisogno di sentirsi sempre a posto.

Che belli questi piccoli foulard grazie alla loro versatilità che li rende utili non solo al collo

Sfogliamo con avidità le riviste o, meglio ancora, i siti che offrono consigli su cosa indossare e come. Soprattutto, per questa estate 2022 vogliamo sapere tutto quanto andrà di moda, tra accessori, unghie, taglio di capelli. Ebbene, i mini foulard piccoli da collo per uomo e donna sono tra gli oggetti più chic, anche per la loro grande versatilità. L’importante, ovviamente, è sapere come indossarli, per non confonderli con il tradizionale foulard da mettere semplicemente intorno al collo. In realtà, non solo al collo ma il foulard quadrato piccolo per uomo e donna fa la sua figura anche in altre parti del corpo.

I foulard di seta hanno, da sempre, arricchito l’outfit femminile e non solo. Nato, principalmente, per coprire il décolleté delle signore, viene ora utilizzato in altri modi e scopi. Diventando, a tutti gli effetti, un vero e proprio accessorio chic per impreziosire il nostro look. Il classico foulard viene, infatti, messo sulle spalle per coprirsi dall’aria condizionata. E c’è anche chi se lo avvolge in testa, come se fosse una bandana, ovviamente messo in maniera ordinata ed elegante. Insomma, più della moda, a contare è la fantasia.

Il foulard quadrato piccolo per uomo e donna lo possiamo indossare così per essere più chic

Quello più piccolo, in particolare, si presta ad essere esibito non solo al collo. La moda del 2022, soprattutto di questa estate, ce lo presenta annodato al polso. In pratica, come se fosse un bracciale da esibire, soprattutto se di seta. Qualcuna poi, una volta avvolto, non lo annoda, ma lo fissa con un fermaglio gioiello. Insomma, una bella idea per arricchire il nostro look. Esiste anche un altro modo che sta facendo tendenza ed è annodarlo al manico della nostra borsa. Così come interessante è ripiegarlo come se fosse un fazzoletto e metterlo nel taschino di una giacca estiva, magari per una cena elegante.

Anche gli uomini hanno il loro foulard su misura. Lo si può annodare al collo all’interno della camicia, come amano fare gli artisti. Che è anche un modo per riparare la gola dall’aria ed eliminare la cravatta in occasioni mondane estive. E, anche per gli uomini, la soluzione del taschino è tra le più ricercate.

